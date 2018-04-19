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Başkanı , daki paylaşımlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Güven, açıklamasında "Sosyal medyada, hitaben 'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 18:01
Son dakika: YSK'dan İyi Parti açıklaması

() Başkanı , "da, hitaben 'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

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Son dakika: YSK'dan "İyi Parti" açıklaması
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