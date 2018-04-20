Erken seçim belediye başkanlarının rakiplerini azaltacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'da erken seçim kararı alması kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Alınan bu karara en çok da belediye başkanları sevinecek gibi görünüyor. AK Parti belediyeciliğinden gelen ve yıllarca İstanbul'da belediye başkanlığı yapan AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da, Belediye Başkanları'nın erken seçim dolayısıyla çok keyifli olduğunu belirtiyor. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Kaya, erken seçime ilişkin şunları söyledi:

"BELEDİYELER İÇİN GÜZEL OLDU"

(Erken seçim) Ne kadar güzel oldu. Milletvekilleri belediye başkanı olmak istiyorlarsa, tam tersine oldu. Yerel seçimler sonraya kaldı. Bu konu belediyelerin lehine olan bir hadise oldu. Milletvekili olan birisi belediye başkanı olmak istediği zaman vekillikten istifa etmesi gerekmiyor. Ama belediye başkanı olan bir insan milletvekili olmak istediği zaman istifa etmesi gerekiyor.

"BİZ ÇOK RAHATLADIK"

Şimdi milletvekili olmak isteyen bütün belediye başkanları milletvekilliği için belediyeleri boşatmak zorunda kalıyor. Ama milletvekili olan bir insanın belediye başkanı olmasının önü kapanıyor. Çünkü seçildikten sonra yedek vekil de yok. Hiçbir parti 6 ay sonra olacak bir seçim için kendi milletvekiline izin vermez. Dolayısıyla biz çok rahatladık.

"BELEDİYE BAŞKANLARI KEYİFLİ"

Belediye başkanlarımızın hepsinin keyif aldığını söyleyebilirim. Belediye başkanları genel seçimin yerelin önüne alınmasından hepsi hoşnuttur. Parti ayrımı gözetmeden belediye başkanlarının hepsi keyiflidir. Çünkü kendilerine rakip olabilecek insanlar bir tercih yapmak zorundalar.

BELEDİYELERDE 5 PUAN ÖNDEYİZ

Bizim için bin 398 belediyenin tamamı çok önemli. Biz 2014 yılında aldığımız oyun neresindeyiz ona bakarız. AK Parti 2014 yılında belediye seçimlerinde yüzde 45 oy almıştı. Şimdi yüzde 50'deyiz. Beş puan öndeyiz. AK Parti, belediyelerinde çok başarılıdır. Bu başarıyı 2019 seçimlerinde taçlandırmak istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımıza arzumuz 50 artı üzerinde bir oyu hediye etmekti. Erken gelen seçim bizi mahrum bıraktı.