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Almanlar böyle gördü: Zafer Erdoğan'ın!

Almanya'nın önde gelen dergilerinden , 'ın hamlesiyle muhalefeti gafil avladığını ve zaferin Erdoğan'ın olacağını yazdı...

Giriş Tarihi: 21.4.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 14:14
Almanlar böyle gördü: Zafer Erdoğan'ın!

Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Cumhurbaşkanı , kararı aldıklarını duyurdu.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıklaması siyaset koridorlarını hızlandırdı.

Partiler bir yandan ittifak çalışmalarına başlarken bir yandan da aday belirlemek için kolları sıvadı.

ALMANLARIN GÖZÜ SEÇİMLERDE

Türkiye'de yaşanan siyasi hareketlilik, Alman basını tarafından yakın takibe alındı.

"ERDOĞAN KAZANACAK"

Ülkede yayın yapan dergisinde Maximilian Popp'un imzasıyla çıkan yazıda 'ın seçimleri kazanacağı ifadelerine yer verildi.

"MUHALEFET GAFİL AVLANDI"

"Erdoğan, bu çıkışıyla muhalefeti gafil avladı." diyen Alman gazeteci, muhalefetin bu dönemde zayıf gözüktüğüne dikkat çekti.

"HER ŞEYE RAĞMEN..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ılımlı siyasetçi" olarak nitelendirildiği yazı, şu ifadelerle noktalandırıldı: "Her şeye rağmen Erdoğan'ın ekonomik ve lojistik üstünlüğü seçimi kazanmak için yeterlidir."

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Almanlar böyle gördü: Zafer Erdoğan'ın!
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