Bahçeli: İYİ Parti ilgi alanımızda değil

Erken seçim hakkında konuşan Bahçeli "Seçimlerin Türk milletine ve tüm partilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Toplantımıza katılım yüksektir. Arkadaşlarımız da bir seçim heyecanı vardır. Allah'ın izniyle 24 Haziran'daki seçim MHP'yi daha güçlü ve daha iyi bir yere getirecektir. MHP seçime her zaman hazırlıklıdır. Seçim stratejimiz iki esasa dayanmaktadır. Biri güçlü ve dengeli meclisin oluşması, ikincisi cumhurbaşkanı seçimnini eş zamanlı gerçekleşmesidir. Bizim adayımız bellidir. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ: CHP'NİN ADAYLARINA SAYGIMIZ VAR

CHP'nin aday adayları hakkında sorulan soruya yönelik Bahçeli, "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır. Ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. CHP'nin adaylarına saygı duyuyoruz. Başka adaylar da çıkabilir. Bunlara diyecek hiçbir şeyimiz yok." cevabını verdi.

"ŞENOL HOCAMA GEÇMİŞ OLSUN"

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı hakkında Bahçeli, "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçimle ilgili partimizde yoğun bir çalışma vardı. Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Ona yapılmış bir saldırı Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Hocamıza çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRİP GİRMEMESİ İLGİ ALANIMIZDA DEĞİL"

İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı sorusuna yönelik Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazım. Dikkatimiz şuradadır. "Seçim 15 Temmuz'da olacaktır." sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalar 15 Temmuz'dan 6 ay öncesinden seçime giren bir parti niteliğine kavuşması lazımdı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz. İlgi alanımızda da değil. YSK, seçime girebilir diyorsa girer, giremez diyorsa giremez. Bu kadar basit bu." cevabını verdi.