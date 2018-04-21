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Bahçeli: İYİ Parti ilgi alanımızda değil

Genel Başkanı partisinin 'nda açıklamalarda bulundu. Soruları yanıtlayan Devlet Bahçeli İYİ Parti'nin e girip giremeyeceği hakkındaki soruya yönelik "İYİ Parti'nin seçime girip girmemesi ilgi alanımızda değil. Bu kararı verecektir." cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 15:45
Bahçeli: İYİ Parti ilgi alanımızda değil

Erken hakkında konuşan Bahçeli "Seçimlerin Türk milletine ve tüm partilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Toplantımıza katılım yüksektir. Arkadaşlarımız da bir seçim heyecanı vardır. Allah'ın izniyle 24 Haziran'daki seçim 'yi daha güçlü ve daha iyi bir yere getirecektir. MHP seçime her zaman hazırlıklıdır. Seçim stratejimiz iki esasa dayanmaktadır. Biri güçlü ve dengeli meclisin oluşması, ikincisi cumhurbaşkanı seçimnini eş zamanlı gerçekleşmesidir. Bizim adayımız bellidir. Adayımız 'dır." açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ: CHP'NİN ADAYLARINA SAYGIMIZ VAR

'nin aday adayları hakkında sorulan soruya yönelik Bahçeli, "CHP, Türk siyasi hayatında en köklü siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır. Ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. CHP'nin adaylarına saygı duyuyoruz. Başka adaylar da çıkabilir. Bunlara diyecek hiçbir şeyimiz yok." cevabını verdi.

"ŞENOL HOCAMA GEÇMİŞ OLSUN"

Olaylı Fenerbahçe- maçı hakkında Bahçeli, "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü le ilgili partimizde yoğun bir çalışma vardı. Beşiktaş'ın hocası 'nin hocasıdır. Ona yapılmış bir saldırı Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Hocamıza çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN SEÇİME GİRİP GİRMEMESİ İLGİ ALANIMIZDA DEĞİL"

İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı sorusuna yönelik Bahçeli, "Burada biraz dikkatli olmak lazım. Dikkatimiz şuradadır. "Seçim 'da olacaktır." sloganıyla siyasallaşma sürecine girenler, 15 Temmuz'a gerçekten inanmış olsalar 15 Temmuz'dan 6 ay öncesinden seçime giren bir parti niteliğine kavuşması lazımdı. Kavuşup kavuşmadığını biz bilemiyoruz. İlgi alanımızda da değil. , seçime girebilir diyorsa girer, giremez diyorsa giremez. Bu kadar basit bu." cevabını verdi.

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Bahçeli: İYİ Parti ilgi alanımızda değil
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