Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: Başkentte "milyonluk" operasyon

Son Dakika: Başkentte "milyonluk"

Son dakika haberi... 'da 11 ayrı adrese düzenlenen da, 178 milyon 500 bin lira değerinde ile 92 farklı firmaya ait kaşe ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 11:33
Son Dakika: Başkentte milyonluk operasyon

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarları üzerine çalışma başlattı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkez ve Kahramankazan ilçesinde belirlenen 11 adrese düzenlenen eş zamanlı da, 178 milyon 500 bin lira değerinde naylon fatura, 92 farklı firmaya ait kaşe ile 23 adet üzerinde firma isimleri yazılı flaş bellek, 217 klasör paravan firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleri ele geçirildi.

Ekipler, hakkında gözaltı kararı olan 23 şüpheliden H.K.D, A.D, E.D, E.A, C.K. ile H.K.'yi yakalayarak, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Firari 17 kişinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Başkentte "milyonluk" operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN