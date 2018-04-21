Son Dakika: CHP'de adaylık krizi... Son açıklamaların ardından partide işler karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda karar veremedi. Hal böyle olunca her zamanki gibi parti içinde farklı sesler yükselmeye başladı ve Öztürk Yılmaz ve Didem Engin, Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Söz konusu adaylık açıklamaları parti içinde rahatsızlığa neden oldu.

PARTİDEKİ ADAYLIK AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. CHP'nin İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerle ittifak konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Çam, "Bu süreçte bazı arkadaşlarımızın, 'Ben adayım' şeklinde çıkışlar yapmasını son derece yanlış ve fevri buluyorum. Genel merkezimizin bu arkadaşlarımıza müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Salı günü yapılacak Parti Meclisi'nde, diğer partilerle yapılan temasların sonuçları netleşecektir" dedi.

"ADAYLIK AÇIKLAMALARI CİDDİYE ALINACAK BİR KONU DEĞİL"

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise adaylık açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

Bugünkü adaylık açıklamaları ciddiye alınacak bir konu değildir. Ciddiye alınıp üzerine konuşulacak bir konu da değildir. Partinin genel başkanı bu konuda 40 kere düşünüp 1 kere konuşurken, bizim 100 kere düşünüp 1 kere konuşmaktan bile imtina etmemiz gerekir.