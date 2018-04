SON DAKİKA Mahir Ünal: En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim kararı ile ilgili, "AK Parti olarak her seçime hazırız. Siyaseten seçim havası oluştuğunda bigane kalmamız düşünülemez" ifadelerine yer verdi. Ünal ayrıca en son yapılan ankette göre, "Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi..





AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal erken seçim kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"AK PARTİ OLARAK HER SEÇİME HAZIRIZ"



Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.



"Müziklerimiz, açık hava reklamlarımız her şeyimiz büyük oranda hazır"

"YASAL KOŞULLARI SAĞLAYAN HER PARTİNİN SEÇİME GİRMESİNDEN YANAYIZ"

Şu anda Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmaları için uyum üst komisyonu çalışmaları başladı. Nihai çalışmalarımızı 19 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız demiştik. Sayın Cevdet Yılmaz'ın sunumuyla bu toplantı başladı. Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız.



KONGRE SÜRECİ

Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil..

"ANA MUHALEFET DAHA ADAY BELİRLEYECEK"



Ana muhalefet partisi daha cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Tuhaf masal kahramanı gibiler.



AK Parti Sözcüsü Ünal: "En son yapılan ankette Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55,6 gözüküyordu." dedi.



SEÇİM KAMPANYASI SÜRECİ



Mayıs ayının 15'i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.



ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kahvaltılı toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantıya partinin tüm milletvekillerinin katıldığı belirtildi.