Türkiye’nin gücünü Suriye’de gördüm

Afrin'de mayın temizliği sırasında şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun, daha önce Fırat Kalkanı operasyonuna katıldığı ve o dönemde El Bab'ta yaşananları yerel basına, "Bölge halkı bizi kahraman olarak görüyor. Cumhurbaşkanımıza Tayyip Baba diyorlar. Cumhurbaşkanımızın gücünü orada gördüm" diye anlattığı ortaya çıktı. Çobanoğlu dün Bursa'da son yolcuğuna uğurlandı. Afrin'de mayın temizliği sırasında meydana gelen patlamada önceki gün şehit olan Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Fırat Kalkanı operasyonu sonrası uzun süre El Bab'ta görev yapmıştı.

BİZİ KAHRAMAN GÖRÜYORLAR

O dönemde bölgedeki gözlemlerini yerel Bursa Hayat gazetesine aktaran Çobanoğlu, halkın Mehmetçiğe yönelik sevgisine işaret ederek şunları anlatmış: "Yeri geldi şehit verdik ama DEAŞ denilen katiller sürüsünü temizledik. Terör unsurları gücümüzü, halk ise merhametimizi gördü. Bölge halkı bizi kahraman olarak görüyor. Sokaklarda bizi görünce sevinç gözyaşları döken insanlara şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza da 'Tayyip Baba' diyorlar. Türk askerine karşı müthiş bir sevgi var. Türk askerini sığınacak bir kale olarak görüyorlar. Hangi askerin kucağına savaşta koşarak gelen çocuk gördünüz? Bizlerin kucaklarına koşarak gelen, hediyeler veren, birlikte oyun oynayan çocuklar var burada. Bunun en büyük sebebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada çok sevilmesi, Ortadoğu'da itibar görmesidir. Türkiye'nin gücünü buraya geldiğimizde bir kez daha gördük."



'SANA SÜTÜM HELALDİR OĞLUM'

Şehit Taner Çobanoğlu için önce görev yaptığı 1. Komando Tugayı'nın bulunduğu Kayseri'deki evinin önünde helallik alındı. Burada kardeşinin fotoğrafını öpen Ebru Yıldız, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman başın dik oldu" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşi Yasemin Çobanoğlu'nu da yakınları teselli etti. Daha sonra memleketi Bursa'ya getirilen Şehit Uzman Çavuş'u oğlunun kamuflaj montuyla karşılayan anne Sevim Çobanoğlu, tabuta sarılıp, "Sana sütümü helal ediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Acılı baba Cüneyt Çobanoğlu ise güçlükle ayakta durdu. Eşi Yasemin Çobanoğlu şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş, ikindi namazını müteakip Mihraplı Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.