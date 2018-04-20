Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

SINIR ÖTESİNDEKİ OPERASYONLARDA ETKİN GÖREV ALIYORLAR
Merkezde doğumdan itibaren çeşitli eğitimlerden geçirildikten sonra branş eğitimi alan köpekler, uzman personel nezaretinde çalışmaya başlıyor. Meskun mahalde mayın ve el yapımı patlayıcı arama konusunda, dünyadaki tek köpek eğitim merkezi konumundaki JAKEM'de, iz takip, devriye, narkotik, arama-kurtarma ve keşif alanında doğumdan emekliliklerine kadar özel eğitimden geçirilen köpekler, yurt içinde terör olaylarının yaşandığı bölgelerin yanı sıra sınır ötesindeki operasyonlarda da etkin görev alıyor.