Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele çalışmalarında, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıların etkisiz hale getirilmesinde görev alan köpekler, bu zorlu görev için özel eğitime tabi tutuluyor. Terörist unsurların yerleştirdiği mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde askeri personelin en büyük destekçilerinden olan arama köpekleri, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitiliyor.