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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele çalışmalarında, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıların etkisiz hale getirilmesinde görev alan köpekler, bu zorlu görev için e tabi tutuluyor.

Giriş Tarihi: 20.04.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 14:50
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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele çalışmalarında, teröristlerin yerleştirdiği patlayıcıların etkisiz hale getirilmesinde görev alan köpekler, bu zorlu görev için e tabi tutuluyor. Terörist unsurların yerleştirdiği mayın ve el yapımı patlayıcıların imha edilmesinde askeri personelin en büyük destekçilerinden olan arama köpekleri, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitiliyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

SINIR ÖTESİNDEKİ OPERASYONLARDA ETKİN GÖREV ALIYORLAR

Merkezde doğumdan itibaren çeşitli eğitimlerden geçirildikten sonra branş eğitimi alan köpekler, uzman personel nezaretinde çalışmaya başlıyor. Meskun mahalde mayın ve el yapımı patlayıcı arama konusunda, dünyadaki tek köpek eğitim merkezi konumundaki JAKEM'de, iz takip, devriye, narkotik, arama-kurtarma ve keşif alanında doğumdan emekliliklerine kadar den geçirilen köpekler, yurt içinde terör olaylarının yaşandığı bölgelerin yanı sıra sınır ötesindeki operasyonlarda da etkin görev alıyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

İKİ AY BOYUNCA ANNE İLE EĞİTİME ALINIYOR

JAKEM'de eğitilerek birliklere gönderilen yaklaşık 45 köpek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde patlayıcılarla mücadelede etkin rol alıyor. Belçika malinois, labrador, çatalburun, golden, Alman çoban köpeği ve pointer cinsi köpeklerin yetiştiriciliğinin de yapıldığı merkezde, doğumun ardından iki ay boyunca anne ile eğitime alınan köpekler daha sonra kabiliyetine göre branşlara sevk ediliyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

El yapımı patlayıcı arama köpeği 16 hafta, mayın arama köpeği ise 20 hafta süren branş eğitiminde başarı sağladığında, sorumlusu olacak personel ile günlük eğitime devam ediyor. 265 köpeğin eğitiminin sürdüğü JAKEM'de, alanında sorunsuz çalışma sergileyen köpeklere, her sabah önce itaat ve asayiş eğitim parkurunda, ardından saha çalışmasının yapıldığı alanda eğitim verilerek hassasiyetinin artması sağlanıyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

EĞİTİM SÜRECİNDE TATBİKAT YAPILIYOR

Köpeklerin, görev yapacağı sahaya kolaylıkla uyum sağlaması ve sosyalizasyonundaki muhtemel sorunların ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli parkurlarda gerçeği aratmayan tatbikat da icra ediliyor. Bomba ve mayın araması yapan köpekler, sahadaki görevinde zaiyat yaşanmaması için hedefine ulaştığında oturarak tepki vermesi konusunda eğitim alıyor. Köpeklerin asayiş ve kolluk görevinde teröristin etkisiz hale getirilmesi konusunda da personele tam itaat prensibiyle çalışması sağlanıyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

Köpeğin, arama konusunda uzmanlaşmasının ardından, bakıcısı personel ile askeri birliğe sevki gerçekleştiriliyor. Uzun ve hassas eğitimlere tabi tutulan köpekler, görev birliklerinde de sürekli eğitiliyor ve 9 yaşına ulaştığında emekli ediliyor.

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Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en den geçiriliyorlar!
Terörle mücadelenin mayın ve EYP avcıları en özel eğitimden geçiriliyorlar!

PERSONELİN İŞ ORTAĞI

Köpek Eğitim Kurs Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kazım Kayabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde dayanıklılık, oyunculuk, saldırganlık, sosyalizasyon gibi karakteristik özellikleri bulunan köpeklerin eğitime alındığını ve başarı göstermesi halinde görevlendirildiğini belirtti. Göreve başlayan köpeklerin, personel ile iş ortağı mantığında çalıştığını aktaran Kayabaşı, hassas burunlu, li köpeklerin görev süresi boyunca önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

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