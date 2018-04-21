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Başkanı Güven'den " imza" açıklaması

Yüksek Kurulu Başkanı , adayı olabilmek için gerekli imza konusuna ilişkin, "100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlığımızı yaptık" dedi.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 20:00 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 02:10
YSK Başkanı Güven'den 100 Bin imza açıklaması

Güven, 'nın önünde basın mensuplarına 24 Haziran'da gerçekleşecek erken e ilişkin açıklama yaptı.

"KARARLARI KAMUOYUNA DUYURACAĞIZ"

Yarından itibaren vermemiz gereken kararları vereceğiz" diyen YSK Başkanı Güven, verdikleri kararları da kamuoyuna duyuracaklarını belirterek gerçekleşecek seçimin ve millet için hayırlı olmasını diledi.

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"UYUM YASASINI BEKLİYORUZ"

Erken seçimde adayı olabilmek için gerekli olan imza konusuna ilişkin ise Güven, "100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz hazırlığımızı yaptık. Meclisten çıkacak yasaya göre de genelgemizi hazırlayıp gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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YSK Başkanı Güven'den "100 Bin imza" açıklaması
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