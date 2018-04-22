Evlatlarını, El Bab
, Afrin ve Cerablus
'ta yürütülen operasyonlarda şehit veren babalardan, Cumhur İttifakı'na tam destek geldi. 24 Haziran
'da yapılacak genel seçim
ler için duygulandıran bir çıkış yapan şehit babaları, "Evlatlarımız cephede görevlerini yaptı, sıra bizde. Sandıkta 'vatan' diyeceğiz, Türkiye
için vatan sevdalısı adamı, Erdoğan'ı destekleyeceğiz" dedi. "Türkiye 24 Haziran'da yeniden doğacak" mesajı veren şehit babaları şunları kaydetti: Fırat Kalkanı Harekâtı'nda DEAŞ'ın havan mermisiyle şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek:
"Ben 24 yaşında fidanını toprağa vermiş bir babayım. Ne mal ne de makam istiyorum, sadece evladımın canıyla korumaya çalıştığı vatanımızın birliğini istiyorum. Bunun yolu da sandıkta el ele vermekten, devletimize güç katacak Cumhurbaşkanlığı sisteminden geçmekte. İçeride ve dışarıda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz, bu beka seçimidir. Oğlum için, vatan için, gelecekteki yavruların özgürlüğü için oyum ittifaka..." Zeytin Dalı operasyonunun ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan:
"Ben Musa'mın kucağımda uyuttuğum kızına vatan türküsü söylüyor, bağımsız, güçlü gelecek vaat ediyorum. 5 aylık kızını bir kez kucağına alabilmiş oğlum, 'Türkiye ilelebet payidar kalsın' diyerek Afrin'e bayrağımızı dikti, mazlumun gözyaşı dindi. Cumhurbaşkanımızın
dirayetli duruşu, tuzaklara rağmen sürdürdüğü dik duruşu Türkiye'yi kabuğundan çıkardı. Biz artık hasta devlet değiliz. O kutsal mücadelenin mührü Haziran'da sandıkta vurulacak. Bu seçim şehit yavrularımızın mücadelesinin ikinci aşamasıdır." Afrin'de yerdeki Kuran'ı kaldırırken teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ile şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen:
"Kalbi, şekeri olan, vatandan başka malı mülkü olmayan bir adamım. Vatan, Kuran ve bayrak için yaşarım. Oğlum canıyla görevini yerine getirdi. Ben de oyumla borcumu ödeyeceğim. Bizi dünyaya muzaffer kılan ülkenin komutanı Erdoğan'a sözümüz var. Sandığa gidecek, vatan için Erdoğan diyeceğim." 'YENİ SİSTEM BİZİ GÜÇLÜ KILACAK' Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar:
"Göğsümde
vatana şehit vermiş
babanın gururu
var. 23 yaşında
aslanım giderken
'Baba ne olursa olsun
tarafın hep vatan olsun'
demişti. Yeni sistem
bizi
içeride ve dışarıda güçlü
kılacak. Türkiye sırtlanların
arasından kükreyerek
galip çıkacak.
Bu basit bir seçim
değil. Bu nedenle benim
oyum, evladımın emanetine
sevdalı adama, Sayın
Cumhurbaşkanı'na." 'CUMHUR GELECEK KAVGA BİTECEK' El Bab'da gazi, Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın babası Hanifi Doğan:
"Benim evladım bu
vatanın bekası için önce gazi
sonra şehit oldu. 2 gururu göğsünde taşıyan bir babayım.
Bakın ben Kürdüm. Ülkem bu kavgalarla yıpratıldı,
engellendi. Ne zaman güçlense içeriden ve dışarıdan
düşmanların açık saldırısına maruz kaldı. Biz
ülkenin geleceği için 20'li yaşlarda yavrularını
kınalayıp şahadete gönderdik. Yeter ki Türkiye
büyüsün, payidar kalsın, hür yaşasın, yaşatsın
dedik. Bu milli mücadelenin son
evresi işte bu seçim. Cumhur
gelecek kavga bitecek." ?AFRİN'E ACİL YARDIM HASTANESİ
Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK
) Afrin ilçesine bağlı Cinderesi beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi
ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım
Hastanesi açtı. TSK ile ÖSO unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Cinderesi beldesi sakinleri için kurulan hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkânı sağlanıyor. Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor. Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor.