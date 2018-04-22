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Sandıkta ‘Vatan’ diyeceğiz

Evlatlarını ’da, Afrin’de ve ’ta şehit veren babalar: Evlatlarımız cephede görevlerini yaptı, şimdi sıra bizde. Vatan sevdalısı Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Bu , şehit yavrularımızın mücadelesinin ikinci aşaması olacak

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Sandıkta ‘Vatan’ diyeceğiz
Evlatlarını, , Afrin ve 'ta yürütülen operasyonlarda şehit veren babalardan, Cumhur İttifakı'na tam destek geldi. 'da yapılacak genel ler için duygulandıran bir çıkış yapan şehit babaları, "Evlatlarımız cephede görevlerini yaptı, sıra bizde. Sandıkta 'vatan' diyeceğiz, için vatan sevdalısı adamı, Erdoğan'ı destekleyeceğiz" dedi. "Türkiye 24 Haziran'da yeniden doğacak" mesajı veren şehit babaları şunları kaydetti:

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda DEAŞ'ın havan mermisiyle şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in babası Mustafa Şimşek: "Ben 24 yaşında fidanını toprağa vermiş bir babayım. Ne mal ne de makam istiyorum, sadece evladımın canıyla korumaya çalıştığı vatanımızın birliğini istiyorum. Bunun yolu da sandıkta el ele vermekten, devletimize güç katacak Cumhurbaşkanlığı sisteminden geçmekte. İçeride ve dışarıda bağımsızlık mücadelesi veriyoruz, bu beka seçimidir. Oğlum için, vatan için, gelecekteki yavruların özgürlüğü için oyum ittifaka..."

Zeytin Dalı operasyonunun ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan:
"Ben Musa'mın kucağımda uyuttuğum kızına vatan türküsü söylüyor, bağımsız, güçlü gelecek vaat ediyorum. 5 aylık kızını bir kez kucağına alabilmiş oğlum, 'Türkiye ilelebet payidar kalsın' diyerek Afrin'e bayrağımızı dikti, mazlumun gözyaşı dindi. dirayetli duruşu, tuzaklara rağmen sürdürdüğü dik duruşu Türkiye'yi kabuğundan çıkardı. Biz artık hasta devlet değiliz. O kutsal mücadelenin mührü Haziran'da sandıkta vurulacak. Bu seçim şehit yavrularımızın mücadelesinin ikinci aşamasıdır."

Afrin'de yerdeki Kuran'ı kaldırırken teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ile şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen:
"Kalbi, şekeri olan, vatandan başka malı mülkü olmayan bir adamım. Vatan, Kuran ve bayrak için yaşarım. Oğlum canıyla görevini yerine getirdi. Ben de oyumla borcumu ödeyeceğim. Bizi dünyaya muzaffer kılan ülkenin komutanı Erdoğan'a sözümüz var. Sandığa gidecek, vatan için Erdoğan diyeceğim."

'YENİ SİSTEM BİZİ GÜÇLÜ KILACAK'

Afrin'de şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın babası Yahya Tatar:
"Göğsümde vatana şehit vermiş babanın gururu var. 23 yaşında aslanım giderken 'Baba ne olursa olsun tarafın hep vatan olsun' demişti. bizi içeride ve dışarıda güçlü kılacak. Türkiye sırtlanların arasından kükreyerek galip çıkacak. Bu basit bir seçim değil. Bu nedenle benim oyum, evladımın emanetine sevdalı adama, Sayın Cumhurbaşkanı'na."

'CUMHUR GELECEK KAVGA BİTECEK'

El Bab'da gazi, Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın babası Hanifi Doğan:
"Benim evladım bu vatanın bekası için önce gazi sonra şehit oldu. 2 gururu göğsünde taşıyan bir babayım. Bakın ben Kürdüm. Ülkem bu kavgalarla yıpratıldı, engellendi. Ne zaman güçlense içeriden ve dışarıdan düşmanların açık saldırısına maruz kaldı. Biz ülkenin geleceği için 20'li yaşlarda yavrularını kınalayıp şahadete gönderdik. Yeter ki Türkiye büyüsün, payidar kalsın, hür yaşasın, yaşatsın dedik. Bu milli mücadelenin son evresi işte bu seçim. Cumhur gelecek kavga bitecek."

?AFRİN'E ACİL YARDIM HASTANESİ
Türk Silahlı Kuvvetleri () Afrin ilçesine bağlı Cinderesi beldesinde çocuk, dahiliye, ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Hastanesi açtı. TSK ile ÖSO unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Cinderesi beldesi sakinleri için kurulan hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkânı sağlanıyor. Hastanede, çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinin yanı sıra laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor. Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor.
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Sandıkta ‘Vatan’ diyeceğiz
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