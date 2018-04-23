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/PYD'li yapılanmaya "sabit hat" operasyonu

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) yapılanmasında bulundukları ve deşifre olmamak için telefonda "sabit hat" üzerinden görüştükleri öne sürülen 20 subay ve astsubay gözaltına alındı. Zanlılardan, 9. Kolordu Komutanlığında görevli üsteğmen R.T'nin, darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütünün faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 17:48
FETÖ/PYD'li askeri yapılanmaya sabit hat operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün yapılanmasında yer aldıkları anlaşılan örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

20 MUVAZZAF SUBAY ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Samsun, Sakarya, Van, Afyonkarahisar ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, görevden uzaklaştırılan binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de aralarında olduğu 20 muvazzaf subay ve astsubayı gözaltına aldı.

Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığında görevliyken gözaltına alınan bu kişilerden üsteğmen R.T'nin terör örgütünün mahrem yapılanmasında önemli bir görevde bulunduğu ancak 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün ardından gizlenmeyi başararak örgütsel faaliyetlerin koordinasyonunu sağladığı belirtildi.

FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması'na operasyon

BAĞLANTIYI SABİT HATTAN KURDULAR

Terör örgütünün sözde mahrem imamlarıyla irtibat halinde oldukları tespit edilen zanlıların terör örgütü bünyesindeki faaliyetlerini gizli tutmak amacıyla "sabit hat" üzerinden birbirleriyle bağlantı kurdukları öğrenildi.

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Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İl dışındaki zanlılar Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri sürdürülüyor.

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FETÖ/PYD'li askeri yapılanmaya "sabit hat" operasyonu
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