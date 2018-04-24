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Son dakika: Erdoğan'dan 'na zor sorusu

 , AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Dün mecliste yaşanan gerginliğe değinen Erdoğan, 'den 15 milletvekilinin 'ye geçmesinin ardından hakkında "Sözde İyi Parti'nin koltuklarında dün senin 15 adamın yok hala kendi koltuklarında oturuyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki, gönderdiğin yeri beğenmediler, ikna edemedin" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 12:25
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor İyi Parti sorusu

Erken seçim kararının ardından ana muhalefet partisi olan 'nin attığı adımlar gündemin tartışma konusu oldu. Dün mecliste yaşanan gerginliğin ardından Erdoğan ana muhalefete sert tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den 15 milletvekilinin 'ye geçmesinin ardından 'na sert tepki gösterdi. Erdoğan bu konu hakkında, "Sözde İYİ Parti'nin koltuklarında dün senin 15 adamın yok hala kendi koltuklarında oturuyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki, gönderdiğin yeri beğenmediler, ikna edemedin" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor İYİ Parti sorusu

NELER OLMUŞTU?

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili, salonuna girdikleri sırada ne yapacaklarını şaşırdı. Hülleci milletvekilleri, grup kuran İyi Parti'nin sıralarına utançlarından oturamadı. CHP sıralarına da gidemeyen vekiller, en sonunda CHP grubunun arka sıralarına geçip oturmak durumunda kaldı. Genel Kurul'u takip eden milletvekillerini, gözlerin üzerlerinde olması huzursuz etti.



PARTİ TABANINDA DUYULAN RAHATSIZLIK...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunu geren hırçın ve provokatif konuşmasının altında da, İyi Parti'ye "kiralık olarak" gönderilen hülleci 15 milletvekilinden dolayı parti tabanında duyulan rahatsızlığın yattığı belirtiliyor.

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor İyi Parti sorusu
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