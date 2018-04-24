Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor İyi Parti sorusu

Erken seçim kararının ardından ana muhalefet partisi olan CHP'nin attığı adımlar gündemin tartışma konusu oldu. Dün mecliste yaşanan gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefete sert tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den 15 milletvekilinin İyi Parti'ye geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan bu konu hakkında, "Sözde İYİ Parti'nin koltuklarında dün senin 15 adamın yok hala kendi koltuklarında oturuyor. Niye oraya gitmediler? Demek ki, gönderdiğin yeri beğenmediler, ikna edemedin" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na zor İYİ Parti sorusu

NELER OLMUŞTU?

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekili, TBMM Genel Kurul salonuna girdikleri sırada ne yapacaklarını şaşırdı. Hülleci milletvekilleri, grup kuran İyi Parti'nin sıralarına utançlarından oturamadı. CHP sıralarına da gidemeyen vekiller, en sonunda CHP grubunun arka sıralarına geçip oturmak durumunda kaldı. Genel Kurul'u takip eden milletvekillerini, gözlerin üzerlerinde olması huzursuz etti.





PARTİ TABANINDA DUYULAN RAHATSIZLIK...



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunu geren hırçın ve provokatif konuşmasının altında da, İyi Parti'ye "kiralık olarak" gönderilen hülleci 15 milletvekilinden dolayı parti tabanında duyulan rahatsızlığın yattığı belirtiliyor.