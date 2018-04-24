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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

Giriş Tarihi: 24.04.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 09:50
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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. İşte il il yeni vekil sayıları...

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

ADANA

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15

ESKİ VEKİL SAYISI: 14

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

ADIYAMAN

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5

ESKİ VEKİL SAYISI: 5

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

AFYONKARAHİSAR

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6

ESKİ VEKİL SAYISI: 5

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

AĞRI

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4

ESKİ VEKİL SAYISI: 4

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

AMASYA

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3

ESKİ VEKİL SAYISI: 3

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24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)
24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

ANKARA

YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 36

ESKİ VEKİL SAYISI: 32

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