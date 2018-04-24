24 Haziran seçimlerinde hangi il kaç vekil çıkaracak? (İl il milletvekili yeni sayıları)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı. İşte il il yeni vekil sayıları... ADANA YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 15 ESKİ VEKİL SAYISI: 14 ADIYAMAN YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 5 ESKİ VEKİL SAYISI: 5 AFYONKARAHİSAR YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 6 ESKİ VEKİL SAYISI: 5 AĞRI YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 4 ESKİ VEKİL SAYISI: 4 AMASYA YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 3 ESKİ VEKİL SAYISI: 3 ANKARA YENİ MİLLETVEKİLİ SAYISI: 36 ESKİ VEKİL SAYISI: 32