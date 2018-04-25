2 yıl önce:İhanet. Bugün: demokrasi

İyi Parti
'nin TBMM
'de grup kurmasının önünü açmak için CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun talimatıyla partiden istifa eden CHP'li 15 milletvekili ile ilgili olarak tepkiler sürerken, Kılıçdaroğlu'nun, iki yıl önce MHP
-AK Parti
arasında yaşanacağı iddia edilen bir transfer
söylentisi ile ilgili olarak 'seçmene ihanet' tanımını kullandığı ortaya çıktı. 2016'da katıldığı bir televizyon programına katılan Kılıçdaroğlu, katıldığı programda yaklaşık 15 milletvekilinin MHP'den AK Parti'ye transfer edileceğini iddia ederek "Bu karakterde, kendi partisine ve seçmenine ihanet eden bir milletvekili grubunun çıkacağını zannetmiyorum" demişti. ŞİMDİ 'DEMOKRASİ' DİYOR
İki yıl önce vekil transferi için "seçmene ihanet" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, 15 CHP'li milletvekilini İyi Parti'ye transfer etmesini bu kez "dekmokrasi" kılıfıyla savundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "15 arkadaşımıza görev verdik, gözlerinden öpüyorum" dedi. CHP'den İYİ Parti'ye 15 Milletvekili transferi yapılarak, İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi amaçlandı. Bizzat verdiği talimatla partisinden 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen Kılıçdaroğlu, iki yıl önce aslında bunun tam aksini savunuyordu.
Adaylarını yine belirleyemediler CHP
lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında dün olağanüstü toplanan PM'den de cumhurbaşkanlığı seçim
i için bir aday ismi çıkmadı. Adayın Meclis grubunca önerilmesi kararlaştırılırken Kılıçdaroğlu'na hem aday hem de ittifak görüşmelerine ilişkin yetki verildi. Zaman darlığı ve ittifak görüşmeleri gerekçe gösterilerek ön seçim rafa kaldırıldı. CHP lideri ve parti yönetimi 'ortak aday' üzerinde anlaşılması halinde Abdullah Gül
'ün adaylığına da sıcak bakıyor. CHP yönetiminin bu tavrı ise partide Gül rahatsızlığına neden oldu. KUZU: CHP ORGAN BAĞIŞINDA BULUNUYOR
AK
Parti MKYK Üyesi Burhan Kuzu
ise, skandalı değerlendirirken, "Sol bir partinin genel başkanı aday olamıyor. Aday da çıkartamıyor. Beyin ölümü gerçekleşen ve siyasi olarak biten CHP organ bağışında bulunuyor" diye konuştu.