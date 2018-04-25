BBP Başkanı Mustafa Destici'den 'cumhur ittifakı' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Destici'nin bir görüşme yapacağını ve yapılan görüşme sonrası varılan nihai kararın kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Destici'nin konuşmasından satırbaşları:



-Biz de Cumhur ittifakını desteklediğimizi açıkladık. Bugün bu ittifakın çerçevesiyle ilgili sayın Mahir Ünal ve heyeti bizi ziyaret ettiler. Değerli bir görüşme yaptık. Cumhur ittifakının içerisinde olacağız. Bu hafta sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğiz. İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz

GÜL AÇIKLAMASI



BBP Genel Başkanı Destici Abdullah Gül hakkında açıklamalarda bulundu. Destici: Gül çok başarılı, iyi bir isimdir... Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım, o dönemi de yaşamış siyasetçi olarak konuşuyorum. Gül yıpratılmamalı ama Gül geçmişe bakmalı...367 krizini de unutmamalı





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