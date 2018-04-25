CHP'de Abdullah Gül çatlağı: Gül CHP'nin adayı olamaz

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylarından olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adı partisinin adaylık tartışmalarında geçen Abdullah Gül'e ilişkin açıklamada bulundu. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adayın kendisi olması gerektiğini söyledi.

CHP'de Abdullah Gül çatlağı

"OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM"

Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülüne ilişkin de konuşan İnce, "Ben ikisinin (Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan) arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında CHP içinde krizler yaşanmaya devam ediyor. Bu krizlerden birisi de cumhurbaşkanlığı adayının belirsizliği başta geliyor. Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 13:00'de Kılıçdaroğlu ile görüşmeye yapacak.

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