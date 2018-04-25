Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > CHP'de Abdullah Gül çatlağı: Gül CHP'nin adayı olamaz

'de çatlağı: Gül 'nin adayı olamaz

'de çatlak... "Gül 'nin adayı olamaz, olmamalı" açıklamasını yaptı. Ayrıca İnce, "Ben ikisinin ( ve Erdoğan) arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" dedi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 10:52 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 11:25
CHP'de Abdullah Gül çatlağı: Gül CHP'nin adayı olamaz

'nin aday adaylarından olan Milletvekili , adı partisinin adaylık tartışmalarında geçen 'e ilişkin açıklamada bulundu. Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adayın kendisi olması gerektiğini söyledi.

CHP'de Abdullah Gül çatlağı

"OYUMU ERDOĞAN'A VERİRİM"

Abdullah Gül'ün çatı adaylığı formülüne ilişkin de konuşan İnce, "Ben ikisinin (Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Erdoğan) arasında kalsam Erdoğan'a oy veririm" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında CHP içinde krizler yaşanmaya devam ediyor. Bu krizlerden birisi de cumhurbaşkanlığı adayının belirsizliği başta geliyor. Ayrıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener saat 13:00'de Kılıçdaroğlu ile görüşmeye yapacak.

Şebnem Bursalı: "CHP milletvekilleri CHP'nin içinden Cumhurbaşkanı adayı istiyor"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi nasıl olacak?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'de Abdullah Gül çatlağı: Gül CHP'nin adayı olamaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN