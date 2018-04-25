"İstiklal Marşlı" savunma yapan FETÖ sanığı için karar verildi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Metin Gök ve Şaban Çınar, tutuksuz yargılanan Şahin Ekinci, Taner Oğuz, Hüseyin Güngör, Mustafa Özdemir, Ömer Geneci, Köksal Erdoğmuş, Hamza Çim, İbrahim Ülger ve Cengizhan Bingöl ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Mahmut Mert ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Mahmut Göncü, Birol Çelebi ve Bünyamin Aksoy ise duruşmaya katılmadı.

"FETÖ KURBANI OLDUK, PSİKOLOJİM BOZULDU"

Sanıklardan eski memur Gök savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve hiçbir ortamda kimliğini gizlemediğini söyledi. Kendisinin ve ailesinin FETÖ'nün kurbanı olduğunu öne süren Gök, psikolojisinin bozulduğunu ve ilaç kullanmaya başladığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIM BİLE BENİMLE KONUŞMUYOR"

Çocuklarının kendisiyle konuşmadığını, bir yıldır cezaevinde bulunduğunu ve suçsuz olduğunu savunan Gök, İstiklal Marşı'nın 7. kıtasını okuyarak, tahliyesini ve beraatını talep etti.

CHP'nin bir danışmanı daha FETÖ'cü çıktı

Örgütün Kayseri bölge sorumluları ve sohbet imamlarının çağrıldığı Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen gizli toplantıya katıldıkları iddiasının doğru olmadığını belirten diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Göncü'ye, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 6 ay, Çelebi'ye 9 yıl 9 ay, Aksoy'a 8 yıl 3 ay, Özdemir ve Çınar'a 7 yıl 6'şar ay, Gök'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Ekinci, Bingöl, Mert, Oğuz, Ülger, Geneci ve Günger'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Erdoğmuş ve Çim'in delil yetersizliğinden beraatına hükmeden heyet, tutuklu sanıklar Gök ve Çınar'ın tahliyesine, Göncü, Çelebi ve Aksoy'un yakalanmasına karar verdi.