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i'nde Erdoğan başkanlığında kritik toplantı!

ve Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Stratejisi Toplantısı'na başkanlık edecek. 'de saat 17.30'da başlayacak toplantıya Genel Başkan Yardımcıları Ünal, Yazıcı, Sorgun ve Dağ, Genel Sekreter Şahin, Genel Merkez SKM Başkanı Yavuz da katılacak. Toplantıda AK Parti'nin miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları belirlenecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 15:55
AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı!

ve Genel Başkanı , AK Parti Stratejisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun mesai yapılıyor.

SAAT 17.30'DA GENEL MERKEZDE

Bu kapsamda, partinin inde bugün saat 17.30'da AK Parti Seçim Stratejisi Toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcıları , , Ahmet Sorgun ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ali İhsan Yavuz da katılacak.

Toplantıda, AK Parti'nin seçim stratejisine ilişkin detaylar ele alınacak, milletvekilliği adaylık süreci, miting programı, seçim şarkısı, temayül yoklaması takvimi ve seçim sloganları gibi konularda kararlar alınacak.

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AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı!
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