Babamın siyasi mirası işgal altında

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Abdullah Gül'ün katılımıyla gerçekleştirilen "Necmettin Erbakan Ödülleri 2018" töreninde, Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için "Çok tehlikeli biri" diye manşet atan Ruşen Çakır'a, 28 Şubat'ın sembol isimlerinden Uğur Dündar tarafından Medya dalında ödül verilmesi duyarlı Müslümanların büyük tepkisini çekmişti.

Ödül törenindeki skandal görüntülerle ilgili tepkisini Akit ile paylaşan Merhum Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan, "Rahmetli Fehim Adak Bey'in 'Bir çete geldi, partiyi işgal etti, ablukaya aldı. Bu çeteden kurtulmadan bu parti düzelmez' şeklindeki sözleri aklıma geldi. Evet, bugün baktığımızda rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın kurduğu Saadet Partisi işgal altındadır" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN AİLESİNİ DIŞLADILAR

Erbakan Vakfı Başkanı da olan Fatih Erbakan, Erbakan ailesinin yıllardır Saadet Partisi'nden dışlandığını ve ödül töreni dahil parti programlarına davet edilmediklerini söyledi. Erbakan, şöyle devam etti: "Tamamen siyasi manevra için Erbakan Hoca'nın adını kullanan, fakat Erbakan Hoca'nın çizgisiyle uyuşmayan acayip bir hale geldiler. Bir yandan da Erbakan Hoca'nın ismi üzerinden prim yapıp kendilerine zemin oluşturmaya çalışan, on tane insanı milletvekili yapacağız diye acayip bir duruma düştüler. 7 senedir Erbakan Hoca'nın sevenlerini, samimi insanları partiden attılar, kıyım yaptılar."





SAMİMİYETTEN UZAK POLİTİKA

Fatih Erbakan, şözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle Türkiye'de seçim sath-ı mailine girildiği bir dönemde 'Erbakan Ödülleri' ile Erbakan'ca duruş görüntüsü sergilenmeye çalışılması büyük ölçüde Saadet Partisi yönetiminin Erbakan çizgisinden uzaklaştığı gerçeğinin üzerini örtmeye yönelik bir adımdan ibarettir. Parti içi birliği ve kardeşliği koruyamayan ve bu konuda büyük bir erozyona sebep olan Saadet Partisi yöneticilerinin, Erbakan ismi üzerinden diğer partiler nezdinde kuvvet elde etmeye çalışması içinde bulundukları çelişkiler zincirine yeni bir halka eklemekten öteye gidememektedir."

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MİLLİ GÖRÜŞ'TEN KOPTULAR

Erbakan, şöyle devam etti: "Bu adımlarındaki asıl amaç; parti yönetimi olarak Milli Görüş'ün odak noktalarından uzaklaşmalarını maskeleyebilmektir. Buna karşılık, çıkar birlikteliği ile bir şekilde milletvekili olabilme arzusu ile Milli Görüş çizgisine uymayan her türlü ittifak arayışı ile her yolu mübah gören anlayışın Milli Görüş camiası nezdinde kabul görmesi asla mümkün değildir."

ERBAKAN VAKFI SAPMADI

Fatih Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: "Kurulduğu günden bugüne kadar Milli Görüş çizgisinden ve Erbakan Hocamızın istikametinden hiçbir sapma göstermeyen Erbakan Vakfı olarak, ülkemizin ve milletimizin yaşamakta olduğu bu kritik günlerde son derece önemli bu bilgilendirmeyi yapmayı bir görev addediyoruz." (Yeniakit)



