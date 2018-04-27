Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bahçeli, 24 Haziran'da erken seçim olacağını anımsatarak, "Bu seçimle ilgili, öneren partilerden birisi olmamız sebebiyle, bir ön hazırlığımızın olması lazım. O hazırlıklar yeterli sayılamayabilir. Ama buna rağmen seçime girmeye cesaret verecek bir çalışma ortamıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle herkesten önce adayları tespit etmek için müracaatları başlattıklarını ve 3 Mayıs günü saat 17.00'ye kadar müracaatları alacaklarını bildiren Bahçeli, "Sonra seçim takvimindeki sürece paralel bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürmek suretiyle Allah nasip ederse 21 Mayıs'ta milletvekili adaylarımızı topluma takdim edeceğiz." dedi.

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Böyle bir ortam içinde mitingler, kapalı salon toplantıları ne kadar yapılır, iftar yemeklerine ne kadar katılınır, siyaset hangi esaslar dahilinde halkımızla paylaşılır, bu konuda da arkadaşlarımız çalışıyorlar." açıklamasını yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI MİLLET AKLI"

"Seçim sloganınız belirlendi mi" sorusu üzerine Devlet Bahçeli, seçimin güncelleriyle ilgili sloganların hazırlanacağını belirterek, "Ama partimizin önünde 300 küsur metrekarelik bir alanımız var. Orada 'Cumhur İttifakı millet aklı' yazıyor. Bununla başladık. 'Cumhur İttifakı onun bunun değil, milletin aklıyla ortaya çıkmış bir yapıdır' diye düşünerek bunu seçtik. Önümüzdeki günlerde sloganların bazıları da kamuoyu ile paylaşılabilir." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLLERİN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

Gazetecilerle bir araya gelen ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 CHP'li vekilin İyi Parti'ye geçmesine ilişkin "Seçime girmeyle alakalı herhangi bir kaygınızın olmadığını bilmenize rağmen 15 milletvekilini gönderen ve 15 milletvekilini kabul edenlerin hangi gerekçe ile bu eylemi gerçekleştirdiklerini düşündüğünüzde bir proje olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin ise "İhtimal vermiyorum çünkü yanlış olur. 'İlle de aday olmayı düşünüyorum' diyorsa Allah yolunu açık etsin. Benim aday olmaya niyetim yok demesi gerekiyor" dedi. Bahçeli, Abdullah Gül ile ilgili açıklamasına "Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur" şeklinde devam etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki bahse konu görüşme iflas etmiş demektir. Çünkü Davutoğlu 'Ben cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum' demiştir" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 1. TURDA SEÇİLİR"

24 Haziran'da MHP'nin Cumhurbaşkanı adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanı 1. turda seçilir" ifadelerini kullandı.

"ARZUMUZ, PAZARLIĞIMIZ, NİYETİMİZ YOK"

MHP Lideri 24 Haziran sonrası kurulacak kabine ile ilgili ise "Arzumuz, pazarlığımız, niyetimiz yok" dedi. Bahçeli, 24 Haziran sonrası kurulacak hükümette yer alma ile ilgili "Eğer böyle bir niyette olursak, bu niyet doğrultusunda da seçim sonrası bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz" ifadelerini kullandı.