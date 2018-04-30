Cumhurbaşkanı adayları için başvurular yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı takvim kapsamında Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta belli olacak.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için YSK tarafından açıklanan seçim takvimine göre, ittifakların ve Mecliste grubu bulanan siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylık başvuruları yarın başlayacak.

ADAYLARIN BAŞVURU SÜRESİ 2 MAYIS'TA SONA ERECEK

Siyasi partiler cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin başvuruları 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar, seçmenler tarafından aday gösterilecekler ise 2 Mayıs saat 17.00'ye kadar YSK'ye yapabilecek.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs'ta toplanması gerekecek ve bu süre içerisinde seçmenler aday gösterecekleri kişi için ilçe seçim kurullarına imza verecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından cumhurbaşkanı geçici aday listesi 10 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itiraz süresi başlayacak. İtirazlar, 11 Mayıs saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. YSK, itirazları 12 Mayıs'ta karara bağlayacak. 13 Mayıs'ta ise cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

ERDOĞAN 4 MAYIS'TA ADAY GÖSTERİLECEK

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulanan partilerin cumhurbaşkanı adayları bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

Bu doğrultuda AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu ve BBP'nin destek verdiği "Cumhur İttifakı"nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti Grup Başkanvekillerine teslim etmişti. AK Parti TBMM Grubu, 2 Mayıs Çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı alınacak.

Erdoğan'ı AK Parti'li 316 milletvekilinin imzasıyla aday göstermek isteyen AK Parti Grubu, milletvekillerinin imzasını almaya devam ediyor. AK Parti, Erdoğan'ı 4 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanı adayı gösterecek.

CHP'DE ARAYIŞ SÜRÜYOR

Aday belirleme konusunda Parti Meclisi ile CHP TBMM Grubu ve Merkez Yönetim Kurulu'ndan tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde bu ismi açıklaması beklenen Kılıçdaroğlu'nun ayrıca ittifak çalışmaları kapsamında partililerle de temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise 4 Mayıs Cuma günü partisinin cumhurbaşkanı adayını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

TBMM'de grubu bulunan partilerden İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce yaptığı açıklamada, CHP'den ayrılarak partisine katılan ve grup kurulmasını sağlayan milletvekillerinin imzasıyla aday gösterilmek istemediğini ve 100 bin seçmenin imzası ile aday olacağını ifade etmişti. Bu bağlamda Akşener'in adaylık müracaatını 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar yapması gerekiyor.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada ise 1 Mayıs Salı günü, 100 bin seçmenin imzasıyla belirlenecek cumhurbaşkanı adayların isminin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.