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O gece terör estiren Kuleli hainine darp ve alıkoyma davası

'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy ve Kuleli etrafında terör estiren Kuleli eski Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı ve emrindeki Sadık Atıcı hakkında 1'i polis 6 vatandaşı darp ve alıkoyması nedeniyle dava açıldı. Haklarında 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen iki şüphelinin 1'i polis 6 vatandaşı silahla darp ederek saatlerce rehin aldığı hazırlanan iddianamede yer aldı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 08:34
O gece terör estiren Kuleli hainine darp ve alıkoyma davası

darbe girişimi sırasında Kuleli Komutanı olan Albay Mürsel Çıkrıkçı ve Sadık Atıcı hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'görevi kötüye kullanmak', 'kamu görevi nedeniyle kişiyi kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçları kapsamında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle 2 şüpheli hakkında 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

1'İ POLİS 6 VATANDAŞ MÜŞTEKİ OLDU

İddianamede 15 Temmuz gecesi Lisesi önünde darbeye karşı direnmeye çıkan 1'i polis 6 vatandaş müşteki olarak yer aldı. Müştekilerden o gece Üsküdar Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan Tuğrul Yılmaz, şüphelilerin halka ve kendilerine ne gibi eylemlerde bulunduklarını anlattı. Yılmaz darbe girişimi gecesi saat 22.00 sularında kendi şubesinde görevli 14 polis memuru ile birlikte Çengelköy'den Üsküdar Çevik Kuvvet'e gitmek üzere yolda olduklarını söyledi.

'TESLİM OLMAZSANIZ İNFAZ EDERİM'

Kuleli Askeri Lisesi önüne geldiklerinde okul komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı ve emir komutasındaki askerler tarafından durdurulduklarını söyleyen Yılmaz, "Bizi emir komutası altına girmeye zorladı. Bunu reddettiğim anda beni darp etti. Elinde silahla birlikte, 'Sizi öldürürüm. Eğer teslim olmazsanız infazınızı gerçekleştiririm' diyerek sinkaflı küfürler savurdu. Ellerimize ve ayaklarımıza kelepçe taktırdı. 4-5 saat Kuleli önünde bizi alıkoydu" dedi.

5 VATANDAŞI DA REHİN ALDILAR

İddianamede Çıkrıkçı'nın diğer şüpheli Sadık Atıcı ile birlikte Çınaraltı Çay Bahçesi'nde bulunan 4 vatandaşa silah doğrultarak rehin aldığı anlatıldı. İddianameye göre Çıkrıkçı bu vatandaşları Polis Merkez Amirliği önüne götürerek sabah saatlerine kadar rehin aldı.

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O gece terör estiren Kuleli hainine darp ve alıkoyma davası
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