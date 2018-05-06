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Erdoğan Avrupalı Türklerle 'da buluşacak

yurt dışı mitingini 'da yapacak. 20 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. olağan toplantısı'na katılacak olan Erdoğan, 12 bin oturma kapasiteli olan 'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 13:58 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşacak

'ın da katılımıyla gerçekleşecek Toplantısı 20 Mayıs'ta 12 bin oturma kapasitesi bulunun J.A.Samaranch 'da yapılacak.

2004 yılında kurulan ve o tarihten itibaren Avrupa Türklere ve Avrupa'da lobi faaliyetlerinde bulunarak ülkeler arasında köprü vazifesi gören Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olan Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya getirerek tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı Türklerle Saraybosna'da buluşacak
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