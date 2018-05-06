Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte hayırsever tarafından yaptırılan fen lisesinin açılışına katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, hayırsever iş adamı Ulubaş'a 'ye kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah beşincisini de fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz." ifadesini kullandı. İş adamı Osman Ulubaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptıracağı okulun açılışında bulunacağı sözünü verdiğini belirterek, bu sözü tuttuğu için Erdoğan'a teşekkür etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 04:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını yaptı

Açılış töreninde TBMM Başkanı , Başbakan , Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

"BEŞİNCİYİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan, yaptığı konuşmada, hayırsever Ulubaş'a 'ye kazandırdığı dördüncü okul için teşekkür etti. Erdoğan, "İnşallah beşincisini de fazla geciktirmez, onun da açılışında beraber oluruz." ifadesini kullandı.

"BAŞKAN, YER SENDEN, BİNA OSMAN BEY'DEN."

Başkanı 'i yanına çağıran Erdoğan, "Başkan, yer senden, bina Osman Bey'den." diyerek, yeni okul yeri için talimat verdi. Bunun üzerine Çelik, bina yerinin hazır olduğunu, okul yapımına destek vereceklerini söyledi.

Kayseri'de hastane açılışında güldüren pazarlık: Kararı meydandaki halk verdi

Okulun, tüm öğrencilere ve milli eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buranın bir ilim, feyz, bereket merkezi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hocalarımızdan da böyle değerli bir öğrenci kitlesini inşallah en ideal şekilde yetiştirmeleri ricasında bulunuyorum. İlim, irfan sahibi bir nesil kendilerinden istiyoruz. Ben inanıyorum ki hocalarımız da bu hassasiyet içinde yavrularımızı yetiştirecekler. Okul müdürümüz bu hassasiyeti gösterecek.

İnşallah gerek öğretmenler gerek hocalarımız noktasında buradan müjdeleri duymamız lazım."

İŞ ADAMI ULUBAŞ'TAN TEŞEKKÜR

İş adamı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaptıracağı okulun açılışında bulunacağı sözünü verdiğini belirterek, bu sözü tuttuğu için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Daha önce kaleme aldığı konuşma metnini, bir yakınından okumasını isteyen Ulubaş, bu metinde, okulun yapımında her türlü yardımı sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve ekibine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine, mimar Ersoy Daştan ve ekibine, müteahhitlere, ustalar, mühendisler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de halka seslendi!

Bu okulun ülkenin geleceği olduğunu, geleceğin cumhurbaşkanları, bilim insanlarının buradan yetişeceğini belirten Ulubaş, "Allah bana böyle bir okulu yaptırmayı nasip etti. Çok mutluyum. Sevgili öğrenciler, gelecekte çok iyi yerlerde olacağınızdan eminim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Akdağ, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile hayırsever iş adamı Ulubaş ve yakınları, okulun açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan ve beraberindekiler, okulda incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapı dediler, çatı dediler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Osman Ulubaş Fen Lisesinin açılışını yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN