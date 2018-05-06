FETÖ'nün pilotları ankesörden çıktı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasındaki iddialara göre, FETÖ'nün mahrem imamlarının deşifre olmamış kriptolu askerlere 'ankesörlü telefonlar' üzerinden ulaştıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda bu konuda başlatılan incelemede halen deşifre olmayan ve FETÖ'yle bağlantıları bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldı. Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından savcılık, Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazarak tespit edilen askerlerin 'kontörlü telefon' soruşturmasının şüphelileri olduğunu bildirdi. Aktif görevdeki askerler açığa alınırken, gözaltılar da başladı.

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN

Mahrem imamlarla ankesörlü telefon üzerinde yaptıkları görüşmelerde deşifre edilen askerlerin arasında 36 F-16 pilotunun ismine de ulaşıldı. Farklı zamanlardaki operasyonlarda F-16 pilotu 36 şüpheli yakalandı. Pilotlardan 33'ü tutuklanırken 3'ünün sorgusu devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaklaşık 1.5 yıl aktif görev yapan pilotların ifadelerinde, örgüt içerisinde 'abi' olarak tabir ettikleri imamların deşifre olunmaması için kendilerini ankesörlü telefonlardan aradıklarını kabul ettikleri öğrenildi.

ÇÖZÜLME BAŞLADI

Ankesörlü telefonlarla örgütle bağlantılı askerlere ulaşan FETÖ'nün mahrem imamlarında çözülme başladığı öne sürülüyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den 'yeniden toparlama' talimatı alan mahrem imamlarından itirafçılar da çıkmaya başladı. Ankesörlü telefonlardan örgütle bağlantılı askerlere nasıl ulaştıklarını anlatan mahrem imamlar, çok sayıda da isim verdikleri belirlendi.

3 BİN KİŞİLİK İHRAÇ LİSTESİ

'ANKESÖRLÜ telefon' üzerinden yapılan görüşmelerde deşifre edilen 3 bin kriptolu TSK mensubunun meslekten ihraç edilmesi için de çalışmaların son noktaya geldiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, geçen ay yaptığı açıklamada, FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK ile bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlık'a gönderdik" demişti.

Kaynak: Hürriyet