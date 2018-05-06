Son Dakika: AK Parti’de büyük heyecan

AK Parti seçim manifestosu bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ak Parti 6. Olağan Kongresi bugün yapılacak. Kongre için hazırlıklar tamamlandı.

BEKLENEN AÇIKLAMAYA SAATLER KALDI

24 Haziran seçimi öncesi merakla beklenen açıklamaya sadece saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak.

24 Haziran seçimlerine doğru giderken AK Parti'de büyük heyecan devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kongrede açıklayacağı seçim manifestosu merakla bekleniyor.

AK Parti'de büyük heyecan

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Salona giriş çıkışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kongre alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre alanında son hazırlıklar tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA DUYURACAK

Milletin bekası için son derece önemli olan 24 Haziran seçimleri öncesi bütün gözler AK Parti'nin bugün yapacağı kongrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim manifestosunu tüm dünyaya duyuracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul kongresinde konuşacak

AK PARTİ İL KONGRESİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.

Saat 03.00 itibari ile trafiğe kapatılan yollar şöyle:

E-5 Kuzeyden Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu ayrımları, Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım ( Bahçelievler'in içinden gelen akım Ataköy Bulvarına verilmeyecek E-5 kuzeye yönlendirilecek.E-5 Güney yan yoldan Mustafa, Sarıçiçek Bulvarına bağlantı (Ataköy girişleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatılacak. Mustafa Sarıçiçek Bulvarına bağlı sokak ve caddeler (E-5 Kuzey Güney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım.

Saat 07.00 itibari ile trafiğe kapatılacan yollar ise:

E-5 Kuzey Bahçelievler ayrımları,Ahmet Yesevi Caddesi Çobançesme E-5 yan yol caddesine katılım (D-100 Güney yan yol) akım kavşaktan geri yönlendirilecek,Çobancesme E-5 yan yol Caddesi'nden (D-100 Güney yan yol) akım ( Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite güneye yönlendirilecek,

Uğur Mumcu Bulvarı Ataköy Bulvarı istikameti 03.029 numaralı Işıklardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akım kapatılacak, akım U dönüşü yaptırılıp geriye yönlendirilecek,Dr. Remzi Kazancıgil Caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Behçet Kemal Cağlar Caddesine bağlı cadde ve sokaklar, Açık Deniz Sokaktan Ataköy Bulvarına bağlantı, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( Ataköy 5. Kısım kavsak ) Kuzey ve Güneyden Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlantı kapatılacak Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar kapatılacak, E-5 Güney yoldan Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlantı, Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Ataköy Bulvarına bağlı cadde ve sokaklar, Kiltbayır Sokaktan Ataköy Bulvarına ve Dr. Remzi Kazancıgıl Caddesine katılım

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

D-100 Kuzey Yol Atatürk Havalimanı İstikameti, D-100 Güney Yol Haliç İstikameti, İncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, İzzetin Çalışlar Caddesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Yeni Havalimanı Caddesi.

SALON TIKLIM TIKLIM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için gelen partililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldururken, çok sayıda vatandaş da salonun dışında toplandı.

Saat 14.00'te başlaması planlanan kongre için son hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıtıyor.

VATANDAŞLARIN SALON DIŞINDAKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışındaki bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın salon dışında halka hitap etmesi bekleniyor.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.

İLK GÜNKÜ AŞKLA, YENİDEN DİRİLİŞ

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekliyor.

Başbakan Binali Yıldırım seçim manifestosunun açıklanacağı AK Parti 6. Olağan İl Kongresi öncesi konuşuyor:

24 Haziran öncesi İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor, diyor ki tüm Türkiye buradadır, 81 il, balkanlar, kafkaslar buradadır. Değerli arkadaşlarım biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık.