Alfa yine affetmedi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altıntepe mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 65 plakalı minibüste Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın içerisindeki çuvallarda 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.





Yine Van'da 07 Mayıs 2018 günü saat 21:30 sıralarında Vali Mithatbey mahallesinde bulunan çok katlı otopark içerisindeki 34 plakalı otomobilde uyuşturucu madde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine araçta Alfa isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramada, aracın bagajında bulunan valiz içerisinde 26 paket halinde 13 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.



