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yine affetmedi

’da 2 ayrı operasyonda 100 kg eroin ele geçirildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 10:39
Alfa yine affetmedi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altıntepe mahallesinde şüphe üzerine durdurulan 65 plakalı minibüste isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın içerisindeki çuvallarda 84 paket halinde 85 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Yine Van'da 07 Mayıs 2018 günü saat 21:30 sıralarında Vali Mithatbey mahallesinde bulunan çok katlı otopark içerisindeki 34 plakalı otomobilde madde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine araçta Alfa isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Aramada, aracın bagajında bulunan valiz içerisinde 26 paket halinde 13 kilo 880 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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Alfa yine affetmedi
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