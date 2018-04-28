Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

DÜNYANIN HER YERİNDEN ZİYARETÇİ GELİYOR
Ortaya çıkarılmasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı'nı görmeye, başta Hindistan olmak üzere Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada ve birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazıların 50 yıl süreceği tahmin ediliyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Çınar Kaymakamlığı, İl Kültür Müdürlüğü ve Diyarbakır Müzesi'nin destekleriyle devam ediyor.