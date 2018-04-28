Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

'ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan Mithras Tapınağı'nda iki koridor ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun, "Bu tapınağın ayinleri gizli ve sadece belli kriterleri yerine getirenler bu dine kabul ediliyor. Yaptığımız kazılarda Mithras'a açılan iki geçit, iki tane koridor tespit ettik" dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2018 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 12:06
  • 1
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

DİYARBAKIR'DAK GİZEMLİ TAPINAKTA YENİ KORİDORLAR ORTAYA ÇIKTI

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük alanı kaplayan tarihi Zerzevan Kalesi'nde 2014 yılından beri devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan yapılar kalenin adını dünyaya duyurdu. Roma İmparatorluğu'nun sınır garnizonu olan ve kayalık bir tepe üzerine kurulu olması nedeniyle geniş bir alanı kontrol eden, stratejik bir öneme sahip kalede yapılan çalışmalarda elde edilen buluntuların milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi.

  • 2
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

BULUNDUĞU ALANDA BİRÇOK TARİHİ YAPI YER ALIYOR

639 yılında İslam orduları tarafından fethedilene kadar kullanılan alanda gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar yer alıyor. Doğudan özellikle İran tarafından gelen orduların durdurulduğu ve batıya geçişini engelleyen bir nokta olan ve her defasında yıkılıp yeniden inşa edilen kale ve çevresinde, konutların bulunduğu alanda su sarnıçları, yeraltı ibadethanesi, yeraltı sığınağı, surların dışında ise yerleşime su sağlayan kanallar, sunu çanakları ve taş ocakları, nekropol alanında da kaya mezarları ve tonozlu mezarlar yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

ROMA İMPARATORLUĞU'NUN DOĞU SINIRINDAKİ TEK TAPINAĞI...

Dünyada son olarak ortaya çıkarılan ve Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki tek Mithras Tapınağı da Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı.

  • 4
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

HEM PAGAN ROMA HEM DE HRİSTİYAN ROMA

Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aytaç Coşkun, 4 yıl önce başlayan kazılarla birlikte hem Pagan Roma'ya ait hem de Hristiyan Roma'ya ait yapıları ortaya çıkardıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan ve Zerzevan Kalesi'nin adını dünyaya duyuran Mithras Tapınağı'nda yeni koridorlar tespit ettiklerini aktaran Coşkun, şunları söyledi:

  • 5
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

''YER ALTI ŞEHRİNDE 400 KİŞİNİN BARINABİLECEĞİ BİR YER ORTAYA ÇIKARDIK''

"Son yıllarda çıkardığımız en önemli yapılardan birisi de Mithras Tapınağı. Mithras, Pagan Roma'da bir gizem dinidir. Çünkü bütün törenleri gizli. Tapınaklar zaten yerin altında, ayinler gizli ve sadece belli kriterleri yerine getirenler bu dine kabul ediliyor. Geçen yıl Mithras'a açılan iki geçit, iki tane koridor tespit ettik. Bu yıl da koridorun açılmasına yönelik çalışacağız. Çünkü Mithras'ta belli mertebeler var. Tahmin ettiğimize göre belli bir sınıftaki insanlar bir koridoru, Mithras'a yeni girecek kişiler de diğer koridoru kullanıyor. Kazılar ilerledikçe bunlarla ilgili en azından soru işaretlerine cevap bulabileceğiz. Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri var bir de yer üstü şehri var. Bunu söyleyebiliriz ama yer altı şehrinde 400 kişinin barınabileceği bir yer ortaya çıkardık ve çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte 4 yer daha tespit ettik yer altında. Bir yer altı şehri tespit ettik. Burada da çalışmaları yürüteceğiz."

  • 6
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

DÜNYANIN HER YERİNDEN ZİYARETÇİ GELİYOR

Ortaya çıkarılmasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı'nı görmeye, başta Hindistan olmak üzere Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada ve birçok ülkeden ziyaretçi geliyor. Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen kazıların 50 yıl süreceği tahmin ediliyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Çınar Kaymakamlığı, İl Kültür Müdürlüğü ve Diyarbakır Müzesi'nin destekleriyle devam ediyor.

  • 7
  • 10
’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda oldukça yaygın olan ve güneş tanrısı olarak kabul edilen Mithras 4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılması ile birlikte önemini kaybetti. Roma İmparatorluğu'nun egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler arasında yaygın olan dinin törenleri gizli ve dışarıya kapalıydı. Bu dine katılacak kişi 12 eziyeti çekmek ve 7 aşamadan geçmek zorundaydı. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dinde törenler yer altındaki mağaralarda ve tapınaklarda gerçekleştirilirdi.

BİZE ULAŞIN