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sanığa hapis cezası

'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:56
ByLock kullanıcısı sanığa hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana 2. görülen duruşmaya tutuklu sanık üniversite öğrencisi Tuğba Nur Avşar ve avukatı katıldı.

Avşar savunmasında olmadığını belirterek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu. Mahkeme heyeti kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Avşar'ı 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

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ByLock kullanıcısı sanığa hapis cezası
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