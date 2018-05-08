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'cü ile ilgili flaş haber! 15 Mart 2018'de 'de...

’yü destekleyen paylaşımları ile tepki toplayan ’nin sosyal medya yöneticisi bugün gözaltına alındı. İyi Parti yönetimi bir açıklama yaparak FETÖ’cü Kerim Çoraklık’ın parti ile ilişkisinin olmadığını iddia etti. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. FETÖ’yü destekleyen sosyal medya paylaşımlarının sahibi Kerim Çoraklık’ın 15.03.2018 tarihinden bu yana İyi Parti’de ’lı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 16:41
FETÖ'cü Kerim Çoraklık ile ilgili flaş haber! 15 Mart 2018'de İyi Parti'de...

'den gözaltına alınan li ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı 'in sosyal medya yöneticisi Çoraklık'ın FETÖ ile irtibatının tespit edilmesinin ardından İyi Parti'den açıklama yapılmış ve Çoraklık'ın partide herhangi bir görevi olmadığı belirtilmişti. Ancak edinilen bilgilere göre FETÖ'cü Kerim Çoraklık 15 Mart 2018 tarihinde İyi Parti'de 'lı olarak işe girmiş.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alınan İyi Partili Kerim Çoraklık, Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iletişimlerini yürüttüğü ve aynı zamanda İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında yer alıyordu.

Kerim Çoraklık'ın FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkmış ve sosyal medyada ilk önce ATA Grubu kurarak, ülkücü grupların içine sızdığı belirtilen Çoraklık'ın, her fırsatta Fetullahçı yapıya destek veren "hashtag" çalışması yapması dikkat çekmişti.

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FETÖ'cü Kerim Çoraklık ile ilgili flaş haber! 15 Mart 2018'de İyi Parti'de...
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