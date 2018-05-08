FETÖ'cü Kerim Çoraklık ile ilgili flaş haber! 15 Mart 2018'de İyi Parti'de...

FETÖ'den gözaltına alınan İyi Partili Kerim Çoraklık ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya yöneticisi Çoraklık'ın FETÖ ile irtibatının tespit edilmesinin ardından İyi Parti'den açıklama yapılmış ve Çoraklık'ın partide herhangi bir görevi olmadığı belirtilmişti. Ancak edinilen bilgilere göre FETÖ'cü Kerim Çoraklık 15 Mart 2018 tarihinde İyi Parti'de SGK'lı olarak işe girmiş.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alınan İyi Partili Kerim Çoraklık, Cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iletişimlerini yürüttüğü ve aynı zamanda İyi Parti'nin iletişim ekibinin başında yer alıyordu.

Kerim Çoraklık'ın FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkmış ve sosyal medyada ilk önce ATA Grubu kurarak, ülkücü grupların içine sızdığı belirtilen Çoraklık'ın, her fırsatta Fetullahçı yapıya destek veren "hashtag" çalışması yapması dikkat çekmişti.