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"Şöyle sıkletimize uygun bir ana bulamadık"

, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 12:34
Şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamadık

"Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam; şöyle sıkletimize uygun bir ana bulamayışımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korkarım bu durum CHP'nin toptan satışına kadar gider"

"BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER"

Erdoğan "Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider." diye konuştu.

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"Şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamadık"
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