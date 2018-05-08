"Şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam; şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Korkarım bu durum CHP'nin toptan satışına kadar gider"

"BU İŞİN SONU CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER"

Erdoğan "Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider." diye konuştu.



