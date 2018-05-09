Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Afrin'de teröristlerin mayın döşediği hendekler temizleniyor

Afrin'de teröristlerin döşediği ler temizleniyor

ve , terör örgütü /'nın Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı leri kapatıyor, ları imha ediyor. 18 Mart'ta Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de Kürt, Arap ve Türkmenler, kendilerini yönetmek ve yerel hizmetleri sağlamak amacıyla meclis kurmuştu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 17:32
Afrin'de teröristlerin mayın döşediği hendekler temizleniyor

ve , Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü /'dan temizlediği Afrin'deki sivil halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen ler ve toprak yığınlarını temizliyor.

TUZAKLANAN MAYINLAR İMHA EDİLİYOR

Afrin Yerel Meclisi ve Hatay Valiliğinin de katkılarıyla teröristlerin tuzakladığı lar imha ediliyor.

Sanatçılardan Afrin Türküsü ve 'Milletin Duası' klibi - Afrin Türküsü dinle

Afrin'deki AA muhabirine konuşan Afrin Meclis Üyesi Doktor Nidal Haydar, YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'i işgal ettikten sonra ilçe merkezinde ve köylerde çok sayıda hendek kazıp, mayın döşediklerini anımsattı.

HENDEKLER KAPATILIYOR

Haydar, Afrin ilçesinde güvenlik çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, "Teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve sivillerin şehirden çıkmalarını engellemek için Afrin çevresine ve ara sokaklara hendekler kazıp topraktan setler oluşturmuştu. Hatta teröristler bu hendeklere çok sayıda mayın döşemişti. TSK ve ÖSO bu mayınları tespit edip kontrollü şekilde imha ediyor. Ardından hendekler kapatılıp toprak yığınları kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Berat Albayrak: Afrin'deki harekatta başarılı olmamızda...

12 NİSAN'DA YEREL MECLİS KURULDU

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçesini terörden arındırmıştı.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmenler, 12 Nisan'da kendilerini yönetmek ve yerel hizmetleri sağlamak amacıyla meclis kurmuştu.

Afrin yerel polis güçleri göreve hazır

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin'de teröristlerin mayın döşediği hendekler temizleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN