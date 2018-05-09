Afrin'de teröristlerin mayın döşediği hendekler temizleniyor

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği Afrin'deki sivil halkın günlük yaşamını olumsuz etkileyen hendekler ve toprak yığınlarını temizliyor.

TUZAKLANAN MAYINLAR İMHA EDİLİYOR

Afrin Yerel Meclisi ve Hatay Valiliğinin de katkılarıyla teröristlerin tuzakladığı mayınlar imha ediliyor.

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Afrin'deki AA muhabirine konuşan Afrin Meclis Üyesi Doktor Nidal Haydar, YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'i işgal ettikten sonra ilçe merkezinde ve köylerde çok sayıda hendek kazıp, mayın döşediklerini anımsattı.

HENDEKLER KAPATILIYOR

Haydar, Afrin ilçesinde güvenlik çalışmalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayarak, "Teröristler, Zeytin Dalı Harekatı'nı ve sivillerin şehirden çıkmalarını engellemek için Afrin çevresine ve ara sokaklara hendekler kazıp topraktan setler oluşturmuştu. Hatta teröristler bu hendeklere çok sayıda mayın döşemişti. TSK ve ÖSO bu mayınları tespit edip kontrollü şekilde imha ediyor. Ardından hendekler kapatılıp toprak yığınları kaldırılıyor." ifadelerini kullandı.

12 NİSAN'DA YEREL MECLİS KURULDU

TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçesini terörden arındırmıştı.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmenler, 12 Nisan'da kendilerini yönetmek ve yerel hizmetleri sağlamak amacıyla meclis kurmuştu.