Son dakika: Genelkurmay çatı davasında karar veriliyor

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti.

252 DARBECİ HAKKINDA TALEP EDİLEN HAPİS İSTEMLERİ

Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.