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: çatı davasında karar veriliyor

haberi... Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 11:02
Son dakika: Genelkurmay çatı davasında karar veriliyor

Sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı çatı davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklıyor. Savcı, elebaşı ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti.

252 DARBECİ HAKKINDA TALEP EDİLEN HAPİS İSTEMLERİ

Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.

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Son dakika: Genelkurmay çatı davasında karar veriliyor
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