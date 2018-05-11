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Son dakika: ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı

Son dakika haberi: FETÖ’nün prroje gazetesi KARŞI’da genel yayın yönetmenliği yaptığı dönemde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 2 farklı suçda dahil olmak üzere toplam 22 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlenen CHP Milletvekili ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni ayrıntılar ortaya çıktı. KARŞI Gazetesi muhari Emre Erçiş iddianameye giren ifadesinde MİT TIR’ları ile ilgili soruşturma dosyasının tamamının Eren Erdem’de olduğunu gördüğünü söyledi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 10:58
Son dakika: Eren Erdem ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Milletvekili ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

SARIGÜL'DEN PARASAL DESTEK İSTEDİLER

KARŞI gazetesi muhabiri Emre Erçiş'in iddianameye yansıyan ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı.

Emre Erçiş ifadesinde şunları söyledi: KARŞI'nın sahibi A haber'de katıldığı programda Amerikan Konsolosluğu'ndan görevlilerin geldiğini ve Mustafa Sarıgül'ün evine giderek parasal destek istediklerini anlattı. Bunu daha sonra Eren Erdem bana doğruladı.

MİT TIRLARI DOSYASI ELİNDEYDİ

MİT tırlarıile ilgili ise şunu söyleyebilirim: MİT yılları basınına yansıdıktan sonra Eren Erdem'de Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili soruşma dosyasının tamamı vardı. Hatta o tutanaklara ben de göz attım. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla LAPAZEM isimli Twitter hesabına Eren bu dosyaları vermiş.

ABD'LİLER GAZETEYE GELDİ

Genel yayın yönetmeni olduğu için bütün haberlerden Eren Erdem'in bilgisi vardı. Hatta 'Kan lobisi'isimli haberi bizzat kendisi yaptı. Onun onayı olmadan zaten haber yapmak mümkün değildir. Amerikan Konsolosluğundan yetkililerin gazeteye geldiğini ve toplantı yaptığını biliyorum, neler konuşulduğunu bilmiyorum. Ayrıca Eren Erdem'in Cihan Haber Ajansı ile yaptığı görüşmeleri gizli yaptığını duydum.

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Son dakika: Eren Erdem ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı
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