Son dakika: Eren Erdem ile ilgili iddianameden bomba ayrıntı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yardım, gizli tanığı ifşa ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçları kapsamında hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan CHP Milletvekili Eren Erdem ile ilgili hazırlanan iddianameden yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

SARIGÜL'DEN PARASAL DESTEK İSTEDİLER

KARŞI gazetesi muhabiri Emre Erçiş'in iddianameye yansıyan ifadesinde çarpıcı detaylar yer aldı.

Emre Erçiş ifadesinde şunları söyledi: KARŞI'nın sahibi Turan Ababey A haber'de katıldığı programda Amerikan Konsolosluğu'ndan görevlilerin geldiğini ve Mustafa Sarıgül'ün evine giderek parasal destek istediklerini anlattı. Bunu daha sonra Eren Erdem bana doğruladı.

MİT TIRLARI DOSYASI ELİNDEYDİ

MİT tırlarıile ilgili ise şunu söyleyebilirim: MİT yılları basınına yansıdıktan sonra Eren Erdem'de Adana'daki MİT TIR'ları ile ilgili soruşma dosyasının tamamı vardı. Hatta o tutanaklara ben de göz attım. Daha sonra öğrendiğim kadarıyla LAPAZEM isimli Twitter hesabına Eren bu dosyaları vermiş.

ABD'LİLER GAZETEYE GELDİ

Genel yayın yönetmeni olduğu için bütün haberlerden Eren Erdem'in bilgisi vardı. Hatta 'Kan lobisi'isimli haberi bizzat kendisi yaptı. Onun onayı olmadan zaten haber yapmak mümkün değildir. Amerikan Konsolosluğundan yetkililerin gazeteye geldiğini ve toplantı yaptığını biliyorum, neler konuşulduğunu bilmiyorum. Ayrıca Eren Erdem'in Cihan Haber Ajansı ile yaptığı görüşmeleri gizli yaptığını duydum.