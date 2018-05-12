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Bahçeli'den flaş açıklama: 'da, 13. bizzat Türk milleti tarafından seçilerek...

MHP Genel Başkanı , sosyal medya hesabından gündeme ilişkin çok önemli mesajlar paylaştı... lerine ilişkin "24 Haziran’da, 13’üncü bizzat, aracısız, doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki beş yıl için görev yapacaktır" diyen Bahçeli, bir açıklamasında da af önerisinde bulundu. Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?" dedi.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 13:59 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 14:29
Bahçeli'den flaş açıklama: 24 Haziran'da, 13. Cumhurbaşkanı bizzat Türk milleti tarafından seçilerek...

MHP Genel Başkanı gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "'da, 13'üncü bizzat, aracısız, doğrudan Türk milleti tarafından seçilecek, önümüzdeki beş yıl için görev yapacaktır. Cumhurun taban ve tavana hakim olan ittifak ruhu Cumhurbaşkanını belirleyecektir. Bu durum demokratik olgunluğun emaresi ve esamisidir" dedi.

CHP'NİN HEM MİLLETVEKİLİ PAZARI KURUP HEM DE İMZA KAMPANYASINDA AKTİF ROL OYNAMASI ÇARPIKLIK

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı herkesin bildiği ve gördüğü gibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ismarlama ve icazetli Cumhurbaşkanı adayları belli olmaya başladı. Muhtemel adayların kesin listesi 13 Mayıs'ta netleşecektir. CHP'nin hem milletvekili pazarı kurup hem de imza kampanyasında aktif rol oynaması uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir çarpıklık olarak anılacaktır

"CHP KAYIŞ KOPTU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP'inden Perinçekgillere kadar imzayı toplayan topladı,parsayı kapan kaptı. CHP hışımla,hınçla,hırsla hem vekillerini hem de imzalarını kullanıma açtı. Kayış tam koptu. Ana muhalefet bilye dağıttı. Şemsiyesi altına topladıklarıyla dağılmanın,dağınıklığın markası oldu. Yazık etti! PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Vatan hainlerinin, Ülkücü katillerinin Cumhurbaşkanı adayı olması bile demokrasi tarihimize, milli ruh ve ahlaka kategorik bir darbe olarak akıllara kazındı. Millet bu gelişmeleri elbette kaydına aldı" dedi.

BAHÇELİ'DEN AF ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama af önerisinde de bulundu. Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?" dedi.

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