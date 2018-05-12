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Son Dakika: Bahçeli'nin önerisine Yıldırım'dan cevap

'dan son dakika açıklaması: Bizim gündemimizde af yok.

Giriş Tarihi: 12.5.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 17:09
Son Dakika: Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap

Bir dizi açılış için Erzincan'da bulunan , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı önerisine ilişkin "Bizim gündemimizde af yok" dedi.

Başbakan Yıldırım açıklamasında şunları kaydetti:

"GÜNDEMİMİZDE TERÖRİSTLERE ASLA VE ASLA AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir"

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Son Dakika: Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan cevap
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