Başbakan Buğday alım fiyatını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Buğday alım fiyatını açıkladı. Binali Yıldırım, "Geçen sene ton başına 940 lira olan fiyat bu sene 1050 liraya çıktı" dedi.

76 ESERİN TOPLU AÇILIŞINDA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu." dedi.

Başbakan Yıldırım, Akyazı beldesinde düzenlenen 10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılışı ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkeye bereket saçan çiftçilerle birlikte olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Bu topraklardan aldığı değerlerle ülkeye hizmet etmenin huzuruyla çiftçilerin karşısında bulunduğunu anlatan Yıldırım, öğrendiği vatan sevgisiyle 81 milyon vatandaşa kucak açtığını, hiç kimseyi ayrı gayrı görmediğini, ötekileştirmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün arkadaşlarıyla Türkiye'yi kalkındırmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Yıldırım, dertlerinin milletin hayır duasını almak olduğunu aktardı.

"EZANIMIZA, BAYRAĞIMIZA HEP SAHİP ÇIKTIK"

Yıldırım, "Sizlerin desteği hep bizimle oldu. Gücümüzü de azmimizi de sizlerden aldık. Söz konusu memleket olunca candan yardan geçen can Erzincanlı kardeşlerim, bu süreçte bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bu aziz şehir ve şehrin yiğit evlatları var oldukça birliğimiz dirliğimize kardeşliğimize kimse bir şey yapamaz. Ülkemiz üzerindeki oyunları birlikte bozuk bundan sonra da bozacağız. Ezanımıza, bayrağımıza hep sahip çıktık. Aydınlık yarınlara kararlılıkla birlikte yürüyeceğiz. Siz isteyeceksiniz biz istediklerinizi yapacağız. Bizim siyaset anlayışımıza yön veren sizsiniz. Gücümüz de sizsiniz, işimiz de sizsiniz. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Erzincan ilinin Doğu'nun en büyük beyaz et kombinasına sahip olduğunu, bu kombina ile Erzincan'da tavukçuluğun tekrar canlandığını, yeni kümesler açıldığını, bu işten ekmek yiyen kişi sayısının 4 bine yaklaştığını kaydetti.Tavuk kombinasının yanına bir de kırmızı et kombinası yapacaklarına değinen Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bunun müjdesini verdiğini aktardı.

"YERLİ ÜRÜNLERİMİZİ YERLİ HAYVANCILIĞI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Bakanlığın 500 bin koyun projesini Şırnak'tan, Erzincan'dan da 250 bin düve projesini başlattığına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bir sorunu var. Şu anda sorun olarak görüyoruz. Biz et ithalatı yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Aslında hayvan varlığımız artmış. Küçükbaş hayvan sayısı 30 milyondan 44 milyona büyükbaş varlığı 10 milyondan 15 milyona çıkmış. Yüzde 50 artmış? Niye ithal ediyoruz. Sebebi basit. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde yıllık kişi başı et tüketimi 6,7 kilogramdı. Şimdi 15 kiloyu buldu. Yani hayvan varlığının artışı ile et tüketimi aynı değil. Et tüketimi artı. Bu neyi gösteriyor? Refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyünce et tüketimi de aynı şekilde 3 kat büyümüş oldu. Hayvancılıktaki artış aynı miktarda olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu düve ve koyun projesi, TKDK ve TİGEM'in yaptığı çalışmalarla ithalatı tamamen bitirmeyi, yerli ürünlerimizi yerli hayvancılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz."