FETÖ'nün Balıkesir "il imamı" İzmir'de yakalandı

Kütahya 'da örgütün bazı kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptığı ve Balıkesir'de ise aylardır "il imamı" olarak yeni yapılanmayı organize ettiği belirlenen İsmail K. ve eşi "il ablası" Fatma K, İzmir 'de hücre evinde gözaltına alındı. İsmail K'nin Balıkesir'de diğer örgüt üyelerine hücre evleri ayarladığı, onlarla toplantılar yaptığı tespit edildi

Yerel kaynakların aldığı bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 4 aydır teknik ve fiziki takip yapılan "il imamı" İsmail K. ve eşi "il ablası" Fatma K'nin İzmir'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir hücre evinde kaldığı tespit edildi.

"BETÜL" KOD ADI

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, adresi belirlenen İzmir'deki hücre evine yaptıkları operasyonda, İsmail K. ve "Betül" kod adını kullandığı belirlenen eşi Fatma K'yi, örgüt üyesi 2 kişiyle yakaladı. Yakalanan 2 örgüt üyesinin de Balıkesir'de "eğitim danışmanları yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada aranan firarilerden olduğu belirtildi.

Kütahya'da örgütün bazı kurumlarında üst düzey yöneticilik yaptıkları ve bir FETÖ soruşturması kapsamında arandıkları tespit edilen Balıkesir "il imamı" ve eşinin, sahte kimlikle yakalandıkları öğrenildi.

Yapılan araştırmalarda, aylardır Balıkesir yapılanmasını organize ettikleri belirlenen İsmail K. ve Fatma K'nin, örgüt üyelerine kentte hücre evleri ayarladıkları, onlarla toplantılar düzenledikleri tespit edildi.