Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Şok iddia: Meral Akşener FETÖ'cü Abdullah Aymaz ile...

Şok iddia: 'cü ile...

Rotherdam Rektörü ’den şok iddia: “ ’nün 2 numaralı ismi eski Zaman yazarı ile İyi Parti lideri 15 günde bir gizlice buluşurdu.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 13:34
Şok iddia: Meral Akşener FETÖ'cü Abdullah Aymaz ile...

MHP'den ihraç edildikten sonra İyi Parti'yi kuran 'in 'nün 2 numaralı ismi eski Zaman yazarı ile 15 günde bir gizlice buluştuğu ortaya çıktı.

Rotterdam Rektörü Prof. Dr. , İP lideri Meral Akşener'in, FETÖ lideri Gülen'in sağ kolu vazifesindeki Abdullah Aymaz ve örgüt örgüt mensubiyeti nedeniyle görevinden atılan diplomat Murat Sönmez ile irtibatlı olduğunu, düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi. Akgündüz, "Meral Akşener FETÖ'nün siyasi muhbiriydi. Akşener, Abdullah Aymaz ile ortalama her 15 günde bir buluşurdu. Abdullah Aymaz FETÖ'nün üst düzey ismidir. Zaman gazetesinde de yazarlık yapıyordu. Akşener ile Aymaz'ın yaptığı görüşmeler İstanbul'da gerçekleşirdi" diye konuştu.

FETÖ'cü Abdullah Aymaz

GÜLEN'İN ŞOFÖRÜ DİPLOMAT

Akit'in haberine göre Akşener'in Aymaz ile görüşmesine bir diplomatın da eşlik ettiğini açıklayan Akgündüz, şöyle devam etti: Akşener-Aymaz buluşmalarında Murat Sönmez de yer alırdı. Bu buluşmalar Sönmez'in veyahut da Aymaz'ın eniştesinin evinde gerçekleşirdi. Sönmez, Gabon İstanbul Fahri Konsolosu'ydu. ABD'de ise bir yıl FETÖ lideri Gülen'in şoförlüğünü de yapmıştır.

İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı FETÖ'cü çıktı
Koray Aydın'dan tarihi çark

Meral Akşener, Emre Uslu ile yazışmasını sildi
SETA'nın raporu FETÖ'nün İngiltere yapılanmasını deşifre etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şok iddia: Meral Akşener FETÖ'cü Abdullah Aymaz ile...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN