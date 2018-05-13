Yasin Börü'nün annesinden İnce ve Karamollaoğlu'na zor soru!

CHP ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Temel Karamollaoğlu'nun eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye ve tutukluluktan affını gündeme getirmesine terör mağdurlarının tepkisini çekti. Demirtaş'ın talimatıyla sokağa çıkan terör yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te arkadaşlarıyla birlikte katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, Anneler Günü'nde Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen İnce ve Karamollaoğlu'na "Yasinimin hakkını kim savunacak" diye sordu.

Yasin Börü

"YASİN BÖRÜ VE ŞEHİT AİLELERİNİN HAKLARINI KİM SAVUNACAK?"

Star'ın haberine göre bugünün Anneler Günü olduğunu hatırlatan Hatice Börü, Demirtaş ve HDP'liler yüzünden dinmeyen bir evlat acısı yaşadığını anlatarak, "Ya Demirtaş'ın verdiği talimatla yaşama hakkı elinden alınan Yasin Börü ve şehit ailelerinin haklarını kim savunacak?" dedi.

"SP'YE YAZIKLAR OLSUN!"

CHP'li Muharrem İnce'ye şaşırmadığını belirten Hatice Börü, ancak Saadet adayı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini çok üzdüğünü kaydetti. Acılı anne, şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş'ın sokağa döktüğü PKK'lıların oğlum Yasin Börü'yü linç ederek öldürmesinin üzerinden dört yıl geçti. Acım hiç azalmadı ama acıyla yaşamayı öğrenmeye çalışıyorum.

Hatice Börü

"BUGÜN ANNELER GÜNÜ, NEREYE BAKSAM EVDE YASİN'İ GÖRÜYORUM"

Bugün anneler günü, nereye baksam evde Yasin'i görüyor, onun eksikliğini hissediyorum. Bir yanım hep eksik. Acı düştüğü yeri yakar. Bana bu acıyı yaşatan Selahattin Demirtaş mağdursa, benim bu yaşadıklarıma ne demeli? 16 yaşındaki Yasin'in yaşama hakkını elinden aldı o. PKK, HDP, Demirtaş hiç biri birbirinden farklı değil. Aslında Muharrem İnce'nin bu açıklamaları beni şaşırtmadı çünkü nede olsa CHP, her zaman HDP ve PKK'nın yanında oldu. Demirtaş'ın affedilmesi yerine Anneler Günü'nde Yasin için bana başsağlığı dilemesini beklemiyordum. Beni şaşırtan, Erbakan hocamızın emanetine ihanet eden Saadet lideri Temel Karamollaoğlu oldu. Yazıklar olsun. Soruyorum CHP ve SP'lilere, Demirtaş'a. Hangi hakla teröristleri sokağa döktün, gençleri katlettirdin?"

DEMİRTAŞ 6-7 EKİM OLAYLARININ SORUMLUSU OLARAK YARGILANIYOR

FETÖ'cü firarilerin de destek verdiği sistematik bir algı kampanyasıyla 'mağdur' gösterilemeye çalışılan Selahattin Demirtaş hakkında, hem Ankara hem de Diyarbakır'da terör davaları sürüyor. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Demirtaş 6-7 Ekim 2014 yılında Türkiye genelinde 35 ilde yaşanan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan şiddet olaylarının sorumlusu olarak yargılanıyor. Diyarbakır'daki iddianamede ise Demirtaş'ın terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi olduğu ve bu kapsamda örgütün "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yürüttüğü belirtiliyor.

KATLİAM YAPTILAR

Suriye'deki Ayn el Arap (Kobani) kasabasının terör örgütü DEAŞ'ın işgali altında olduğu gerekçesiyle HDP ve Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzere 6-7-8 ve 9 Ekim 2014 tarihlerinde PKK/HDP'liler sokaklara çıkarak 35 ilde şiddet olaylarına karışmış ve 50 kişinin katledilmesine ve iki polisin şehit olmasına neden olmuşlardı. Demirtaş'ın çağrısıyla terör üreten PKK'lılar, yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak ile Riyat Güneş gibi onlarca masum insanı hunharca katletmişlerdi. 221 vatandaş ile 139 polis yaralanmış, işyerleri ve araçlarda 300 milyon TL'lik zarar oluşmuştu.

Temel Karamollaoğlu'nun Selahattin Demirtaş ile ilgili sözlerine canlı yayında sert tepki

KARAMOLLAOĞLU'NDAN SKANDAL SÖZLER: TAHLİYESİNİ ÜMİTLE BEKLİYORUM!

CHP-İP-SP-DP'nin oluşturduğu İlkesizler İttifakı ortaklarından Temel Karamollaoğlu, her fırsatta, terör örgütü PKK ile organik bağı belgelenen ve onlarca kişinin katliamından sorumlu olan Demirtaş'ın tahliye edilmesi talebini dile getirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: "Elbette Demirtaş'ın kendi fikir ve düşüncelerini topluma anlatabilmek için tutukluluk halinin sona erdirilmesi kanaatindeyiz. İnşallah biz ziyarete gitmeden o çıkar. Bu hukukun gereğidir.

BİR SKANDAL AÇIKLAMA DA İNCE'DEN GELMİŞTİ

Terör tutuklusu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ederek destek veren CHP adayı Muharrem İnce de şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Rakiplerimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmak istemem. Kim olursa olsun, adil güreşmek isterim. Bütün adayların benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim. Adayın biri hapiste diğerleri propaganda yapıyor. Bu doğru değil ve bir süre sonra vicdanları kanatır. Bu hakkaniyete uygun değil. Demirtaş, Kürt diye 'Bırak ona ne olacaksa olsun mu?' diyeceğiz. Herkese eşit davranmak istiyorum. Bu nedenle bütün adayları ziyaret ederek başarı diledim."