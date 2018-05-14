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, öncesi halka küstahça tehditler savurdu

Gezi olaylarında  paylaşımlarıyla halkı galayana getirmeye çalışan , bu kez de halkı tehdit edecek kadar haddini aştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle "torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz" falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!'' dedi..

Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 19:09
Barış Atay, seçim öncesi halka küstahça tehditler savurdu
'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi yuvalarından temizleyerek halka teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ''Zeytin dalı değil, savaş balatasıdır'' diyerek terör savunuculuğu yapan Atay, bu kez de halkı açık açık tehdit etti.

Halkı küstahça tehdit eden Atay yaptığı paylaşımda, ''Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle "torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz" falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!'' dedi.



Atay'ın öncesi giriştiği halkı kışkırtma, tahrik etme çabasına, dan tepki yağdı.

YAVUZ BİNGÖL'E KÜSTAHÇA HAKARET ETTİ, CUMHURİYET GAZETESİ ''TEPKİ'' DİYE VERDİ
Sanatçı 'ün, "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. 'da, 'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" sözleri de Atay'ı çıldırttı.

Yine sosyal medya hesabından Yavuz Bingöl ile ilgili ''gördüğüm yerde yüzüne tükürmek şart oldu'' gibi küstahça hakaret eden Atay'ın sözlerini, ''Oyuncu Atay'dan Yavuz Bingöl'e tepki'' diye verdi.

BU İLK SKANDALI DEĞİL!
'ın skandalları saymakla bitmiyor. Yaptığı tüm açıklama ve katıldığı tüm eylemlerle terör saflarında yer alan Atay, birçok kez milletin dini ve milli kutsal değerleriyle alay ederek tepki çekmişti.

"FOTOĞRAFTAKİ ANNEYİ BULUN"
Atay, yeni yılın ilk doğan bebeği Meryem Azra'nın haberini "Fotoğraftaki anneyi bulun" notuyla paylaşarak çarşaflı olan anneye saygısızlık etti.

EVET ÇIKINCA HAKARET VE TEHDİDE SARILMIŞTI
Ağızlarını her açtıklarında demokrasi ve özgürlükten söz eden bazı ünlü isimler gibi ; Barış Atay da sandıktan 'Evet' çıkmasını hazmedemedi. Barış Atay: "Azdan az, çoktan çok gider. O da biliyor aslında kaybetmekte olduğunu. Hayır, daha bitmedi. Biz kazanacağız... Şaibeli bir seçimin sözüm ona galibisin, aldığın oy ne olursa olsun meşru değilsin." diyerek milletin sandıktaki iradesine saygısızlık etmiş, milletin kararını hiçe saymıştı.

REDHACK BAĞLANTILI DİYE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Sözde oyuncu Atay, 2013 yılında "Redhack" ve "Anonymous" ile bağlantılı oldukları iddiası ile gözaltına alınmış sonrasında serbest bırakılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AĞLADI
Atay, Türkiye'yi güneyinden kuşatmaya çalışan ABD destekli terör örgütü 'ye sahip çıktı. Türk milletinin demir yumruğunun hainlerin başına indirilmesini yediremeyen Atay, Zeytin Dalı Harekatı'nı kendince manipüle etmeye çalıştı.

İşte Atay'In o rezil yorumu:
''Afrin; halkınındır. Uzattığınız #ZeytinDalı değil savaş baltasıdır. Dış politikada 7 yıldır sonuçları düşünülmeden yapılan bu hamleler, hamasi laflar, RTE ve AKPnin iktidarı kurtarma çabasından başka bir şey değildir. ''.

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Barış Atay, seçim öncesi halka küstahça tehditler savurdu
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