Barış Atay, seçim öncesi halka küstahça tehditler savurdu

Türkiye 'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgeyi terör örgütü yuvalarından temizleyerek halka teslim etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ''Zeytin dalı değil, savaş balatasıdır'' diyerek terör savunuculuğu yapan Atay, bu kez de halkı açık açık tehdit etti.Halkı küstahça tehdit eden Atay yaptığı paylaşımda, ''Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle "torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz" falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!'' dedi.Atay'ın seçim öncesi giriştiği halkı kışkırtma, tahrik etme çabasına, sosyal medya dan tepki yağdı.Sanatçı Yavuz Bingöl 'ün, "Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran 'da, Pakistan 'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış oralarda" sözleri de Atay'ı çıldırttı.Yine sosyal medya hesabından Yavuz Bingöl ile ilgili ''gördüğüm yerde yüzüne tükürmek şart oldu'' gibi küstahça hakaret eden Atay'ın sözlerini, Cumhuriyet Gazetesi ''Oyuncu Atay'dan Yavuz Bingöl'e tepki'' diye verdi. Barış Atay 'ın skandalları saymakla bitmiyor. Yaptığı tüm açıklama ve katıldığı tüm eylemlerle terör saflarında yer alan Atay, birçok kez milletin dini ve milli kutsal değerleriyle alay ederek tepki çekmişti.Atay, yeni yılın ilk doğan bebeği Meryem Azra'nın haberini "Fotoğraftaki anneyi bulun" notuyla paylaşarak çarşaflı olan anneye saygısızlık etti.

EVET ÇIKINCA HAKARET VE TEHDİDE SARILMIŞTI

Ağızlarını her açtıklarında demokrasi ve özgürlükten söz eden bazı ünlü isimler gibi ; Barış Atay da sandıktan 'Evet' çıkmasını hazmedemedi. Barış Atay: "Azdan az, çoktan çok gider. O da biliyor aslında kaybetmekte olduğunu. Hayır, daha bitmedi. Biz kazanacağız... Şaibeli bir seçimin sözüm ona galibisin, aldığın oy ne olursa olsun meşru değilsin." diyerek milletin sandıktaki iradesine saygısızlık etmiş, milletin kararını hiçe saymıştı.

REDHACK BAĞLANTILI DİYE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sözde oyuncu Atay, 2013 yılında "Redhack" ve "Anonymous" ile bağlantılı oldukları iddiası ile gözaltına alınmış sonrasında serbest bırakılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE AĞLADI

Atay, Türkiye'yi güneyinden kuşatmaya çalışan ABD destekli terör örgütü YPG'ye sahip çıktı. Türk milletinin demir yumruğunun hainlerin başına indirilmesini yediremeyen Atay, Zeytin Dalı Harekatı'nı kendince manipüle etmeye çalıştı.



İşte Atay'In o rezil yorumu:

''Afrin; Suriye halkınındır. Uzattığınız #ZeytinDalı değil savaş baltasıdır. Dış politikada 7 yıldır sonuçları düşünülmeden yapılan bu hamleler, hamasi laflar, RTE ve AKPnin iktidarı kurtarma çabasından başka bir şey değildir. ''.