FETÖ'cü 52 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

İBB'nin işgali davasında mütalaa açıklandı... 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.