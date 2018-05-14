Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'cü 52 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

'cü 52 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

'nün darbe girişimi sırasında 'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 11:08
FETÖ'cü 52 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet

'nin işgali davasında mütalaa açıklandı... darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili görülen davada 52 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası
İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'cü 52 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN