Silivri Jandarma komutanı Mustafa Yoldaş Ankesör’den gözaltında

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yoldaş'ın FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda Silivri Cezaevi yanında bulunan FETÖ davalarının görüldüğü duruşma salonlarının da güvenliğinden sorumlu olan Binbaşı Yoldaş'ın evinde, makamında ve aracında arama yapıldı.

AĞUSTOS'TA GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Şırnak Uludere İlçe Jandarma Komutanıyken Silivri'ye tayin edilen Binbaşı Mustafa Yoldaş, 15 Ağustos itibariyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlamıştı. Yoldaş, aynı zamanda Silivri'de bulunan FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden sorumluydu.





CUMA GÜNÜ GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesör soruşturması kapsamında şüpheli olduğu belirlenen Mustafa Yoldaş, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından lojmanında gözaltına alındı.

AĞRI'YA GÖTÜRÜLDÜ

Evinde, makamında ve aracında arama yapılan Yoldaş, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere bu ile götürüldü. Şüphelinin Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





