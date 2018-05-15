"Akşener'in FETÖ'ye bakışı"

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu konuda, birinciliği CHP lideri Kılıçdaroğlu kimselere kaptırmıyor. 15 Temmuz'u "kontrollü darbe" diyerek itibarsızlaştırdığı gibi üst aklı da, "sürekli üst akıl diyorlar..." diyerek önemsizleştiriyor. HDP'ye güzellemeler de bu stratejinin bir uzantısı. FETÖ'yü ise tehlike olarak bile görmüyor: "FETÖ tehlikesinin olduğu kanısında değilim..."

İkinci sırada Meral Akşener var. Onun gündemi de toplumun gündeminden farklı. Hatta büyük oranda CHP ile aynı. Farklı ne söylediklerini bulmak için çok uğraşmak gerekiyor. Akşener, dün yol haritasını açıkladı. Söylediklerini dikkatle okudum. Akşener tek kelime bile olsa 15 Temmuz direnişinden, FETÖ'nün darbe ve işgal girişiminden söz etmiyor. Tıpkı CHP'liler gibi... FETÖ'den söz ettiği yerlerde ise bambaşka şeyler söylüyor: "FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen, Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız..."

Ve dönüp sadece iktidarı suçluyor. Hayret! FETÖ sadece bu mudur? 251 şehit ve 2 bini aşkın gazi yok mu? Ya da ABD'nin canhıraş sahip çıkması size bir şey anlatmıyor mu? Bu akla sahip bir siyasi aktör Türkiye'yi nasıl yönetecek?

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