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Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelindeki camilerde askerlerince şehit edilen Filistinliler için sela okunması öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındı.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 12:54
Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak

askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacak, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

İSRAİL 59 MASUM FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

İsrail askerleri, ABD'nin 'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye, İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinliler için bugün öğle namazı öncesi yurt genelindeki camilerden sela verilecek.

Öğle namazının ardından ise şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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Şehit Filistinliler için tüm camilerde sela okunacak
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