O militan avukat tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" paylaşımlarında bulunan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandasını suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ'NÜN EYLEMLERİNİ ÖVDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında; avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY organizesinde gerçekleştirilen darbe girişiminin en kanlı ve şiddetli şekilde devam ettiği saat: 23:29 sıralarında twitter hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" şeklinde paylaşımıyla terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları "Mehmetçik" olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığına dikkat çekildi.

"BYLOCK KULLANICISI KİŞİLERLE İRTİBATLI"

Başsavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında; avukat Sibel Sevinç Deveci'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı birçok şahısla tespit edilen telefon irtibatları ile darbe girişiminin henüz en kanlı şekilde devam ettiği hassas anlarda yaptığı darbeyi övücü ve meşru gösteren paylaşımı birlikte dikkate alındığında söz konusu paylaşımıyla terör örgütü propagandası suçunu işlediği, eylemin internet üzerinden işlenmiş olması sebebiyle Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesinin ikinci cümlesinde yer alan suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6/1-g maddesi uyarınca söz konusu olduğuna dikkat çekildi.

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DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI DURMA ÇAĞRISI YAPAN DEVLETİN RESMİ MAKAM VE KURUMLARININ ÇAĞRILARINA UYMAMAYA TAHRİK ETTİ

Tutuklamaya sevk yazısında; şüpheli Sibel Sevinç Deveci'nin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi twitter hesabından yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!!!", Herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın.!" şeklindeki paylaşımlarıyla sivil vatandaşlarımızın yoksunluklar içinde ülkesine ve devletine sahip çıkmak adına canlarını ortaya koydukları kanlı darbe girişimi esnasında darbe girişimine karşı durma çağrısı yapan devletin resmi makam ve kurumlarının çağrılarına uymamaya tahrik ettiği, şüpheli Sibel Sevinç Deveci'nin bu paylaşımlarıyla darbeci güçlere karşı direnilmemesi ve hatta sokağa çıkmayarak meşru gördüğü darbe girişimine destek olunması yönünde alenen tahrikte bulunduğuna dikkat çekildi.

FETÖ propagandası yapan militan avukat tutuklandı

Tutuklamaya sevk yazısında; Deveci'nin paylaşımda bulunduğu zamandaki olağanüstü gelişmeler ve kanlı şiddet eylemleri de dikkate alındığında, şüphelinin alenen darbecilerin desteklenmesi noktasında suç işlemeye tahrik suçunu da işlediği, suçun basın yoluyla işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırımım nedeninin TCK'nın 6/1- g maddesi uyarınca söz konusu olduğu ifade edildi.

Başsavcılık tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen tutuklamaya sevk yazısında; şüpheli Sibel Sevinç Deveci'nin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve söz konusu paylaşımlarını hesabından silerek delilleri karatmaya çalıştığı tespit edildiği, şüphelinin terkrar delilleri yok edeceğine dair somut olgular sebebiyle tutuklama nedeninin bulunduğu ifade edildi.

DEVECİ, FETÖ PROPAGANDASINI SUÇUNU İŞLEDİĞİ GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Sibel Sevinç Deveci, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suçlara dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 100 maddeleri uyarınca tutuklanması istendi. Deveci, FETÖ propagandasını suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklandı.



DEVECİ, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ FETÖ'YÜ MASUM GÖSTERDİ

FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:



15 Temmuz 2016 saat 23.29: "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar."

16 Temmuz 2016 saat 00.25: "Sokakta işimiz yok."

16 Temmuz 2016: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!!!"

16 Temmuz 2016: "Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na, AKP İl Başkanı'na kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın.!"

Deveci 5 Mayıs 2018 tarihli paylaşımında ise AK Partili vatandaşları tehdit etmiş ve "Bir hukukçu olarak biliyorum ki; 'Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar.' Gelecek çok yakın. Unutmayın" ifadesini kullanmıştı.