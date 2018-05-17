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’cü doktorlar adliyeye sevk edildi

’da yürütülen / soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan kişilerinde aralarında bulunduğu 2’si kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 09:36
FETÖ’cü doktorlar adliyeye sevk edildi

'da yürütülen / soruşturmaları kapsamında aralarında FETÖ/PDY örgütüne ait okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapan kişilerinde aralarında bulunduğu 2'si kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgüte ait olan ile kapatılan Ceylan Bey Özel Eğitim Şirketi ve bu şirkete bağlı Hatuniye Kültür ve Eğitim Vakfı'nın yöneticileri ve özel hastanelerde hala görev yapan doktorlarında bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubee Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak , Bursa, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, ve 'da operasyonlar düzenlenerek25 şüpheli yakalandı. Haklarında FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte ait 'ya para yatırmak ve kullanmak suçları bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 19 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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FETÖ’cü doktorlar adliyeye sevk edildi
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