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'cü Yüzbaşı'nın hakim eşine uzaklaştırma

mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklanan ’nın Hakimi eşinin de örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen 2. Dairesi’nce hakim eş görevden uzaklaştırıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 10:56
FETÖ'cü Yüzbaşı'nın hakim eşine uzaklaştırma

mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanan 'nın Hakimi eşinin de örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen 2. Dairesi'nce hakim eş görevden uzaklaştırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Jandarma Yüzbaşı S.E. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YÜZBAŞI'NIN HAKİM EŞİNE UZAKLAŞTIRMA

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen Jandarma Yüzbaşı S.E.'nin eşinin de örgüt üyesi olduğu ve olarak görev yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi'nin geçtiğimiz Salı günkü toplantısında Mardin Hakimi olan eş N.E.'nin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. HSK tarafından Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı, münasebeti ve irtibatı ortaya çıkan tüm şahıslara yönelik kararlar gecikmeksizin alınmaya devam ediyor.

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FETÖ'cü Yüzbaşı'nın hakim eşine uzaklaştırma
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