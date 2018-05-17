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SABAH, 'nün beyin takımında yer alan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi 'ın, Mısır ve Nijerya'daki görüntülerine ulaştı.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 09:47
İşte FETÖ’cü Önder Aytaç

Nijerya'da / PDY'ye ait bir hastanenin misafirhanesinde ailesiyle birlikte kalan 'ın, Nijerya'da bindiği araç ve toplantı yaptığı FETÖ'cüler adım adım Türk istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Aytaç'ın, Mısır'da da izlendiğine yönelik görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Aytaç, Twitter'daki hesabından teröristbaşı Fetullah Gülen'i "tanrı" yerine koymuş ve "Hocaefendi bize şah damarımızdan daha yakındır. O yaptıklarımızı duyar, görür, bilir" iddiasında bulunmuştu.


(Aytaç, 7 Kasım 2014'te firar etmişti)

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İşte FETÖ’cü Önder Aytaç
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